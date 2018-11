SPALLETTI “CAGON” - LA RABBIA DEL PADRE DI LAUTARO: PRIMA INSULTA SUI SOCIAL IL TECNICO NERAZZURRO POI SI PENTE E CANCELLA IL POST – DI GENNARO E IL FUORI ONDA DELLA DISCORDIA: “SQUADRACCIA? MI RIFERIVO NON ALL'INTER MA…” - VIDEO

“Continua così e finirà la tua buona sorte”, messaggio diretto a Luciano Spalletti da Mario Martinez, padre di Lautaro. Il tutto preceduto da un insulto che non ha bisogno di traduzioni (“cagon”).

Così il papà del “Toro” è sbottato sui social poco dopo il k.o. dell’Inter a Wembley, evidentemente furioso per non aver visto in campo il figlio. Lautaro è infatti rimasto a scaldare la panchina anche nei minuti finali, quando Spalletti ha inserito Keita al posto di Politano. Una mossa che, con l’Inter chiamata a rimediare lo svantaggio firmato da Eriksen all’80’, non è proprio andata giù al papà dell’attaccante argentino.

INSULTI E PENTIMENTO — Mario Martinez si aspettava che Spalletti gettasse nella mischia il figlio, reduce da un gol e un assist nell’ultimo impegno di campionato contro il Frosinone. La delusione lo ha spinto a un duro sfogo su twitter, dove ha dato del pavido al tecnico nerazzurro con toni decisamente coloriti. Il suo velenoso tweet è stato rimosso dopo meno di mezz’ora, ma ha comunque avuto il tempo di generare una ventina di reazioni e di essere immortalato da qualche utente che provveduto a rilanciarlo.

Durante l’intervallo della partita di Champions League tra Tottenham e Inter, il telecronista Rai Antonio Di Gennaro ha pronunciato la parola “squadraccia” pensando di non essere in onda. Il commento è sembrato rivolto alla formazione nerazzurra e ha generato parecchie polemiche sui social. L’ex calciatore, però, ha spiegato che in realtà si riferiva al Galatasaray.

LA DIFESA — Di Gennaro ha così provato a chiarire la faccenda tramite un post sul suo profilo Facebook: “Il termine ‘squadraccia’ non era riferito all’Inter ma ad una precisa domanda che mi aveva fatto il collega. Prima di rientrare in collegamento, sulla squadra del mio ex allenatore Terim (Galatasaray), ancora sconfitta in Russia. Mi dispiace per il disguido. Non mi permetterei mai. Soprattutto per i tanti tifosi nerazzurri”.

