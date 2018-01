6 gen 2018 20:11

SPROFONDO GIALLOROSSO – IMPRESA DELL'ATALANTA IN DIECI ALL'OLIMPICO, ROMA BATTUTA E FISCHIATA - SEGNANO SUBITO CORNELIUS E DE ROON (CHE POI VIENE ESPULSO) – NON BASTA IL GOL DI DZEKO: PER LA ROMA 1 PUNTO NELLE ULTIME TRE PARTITE E UNA PREOCCUPANTE INVOLUZIONE NEL GIOCO – IL DS GIALLOROSSO MONCHI: "NAINGGOLAN RESTERA’ CON NOI"

Andrea Pugliese per gazzetta.it roma atalanta Nel penultimo match del 20° turno di Serie A, impresa dell'Atalanta all'Olimpico: la squadra di Gasperini batte 2-1 la Roma, che sprofonda a -12 dalla vetta (con una partita da recuperare) ed è quinta in classifica. I bergamaschi, invece, si lanciano ancora di più nella corsa all'Europa League: raggiunta la Sampdoria al 6° posto. ROSSO A DE ROON — La gara si apre col sinistro preciso di Cornelius, che al 14' fa 1-0. Cinque minuti dopo, Gomez va sul fondo e serve De Roon, che raddoppia. Senza Nainggolan, escluso per motivi disciplinari dalla società, i giallorossi stentano a reagire: li aiuta il rosso a De Roon (doppio giallo) prima dell'intervallo. Espulso anche Gasperini per proteste. Nella ripresa, Dzeko accorcia dopo 11 minuti, ma l'assalto della Roma non porta a nulla. E l'Olimpico fischia. 2. MONCHI Da gazzetta.it MONCHI TOTTI Il direttore sportivo della Roma Monchi ha rilasciato una breve intervista prima dell'inizio della sfida contro l'Atalanta, ritornando sul caso Nainggolan, che ha tenuto banco durante le festività natalizie e che ha portato alla non convocazione del belga: "Tutto quello che è successo con Radja non avrà influenza sul mercato: abbiamo preso una decisione doverosa dal punto di vista comportamentale - ha sottolineato il ds -, ma siamo contenti del rendimento del ragazzo e certi che proseguirà il suo cammino con noi". Il centrocampista è entrato allo stadio con Totti e il figlio di Francesco, Cristian, sedendosi tra l'ex capitano e Monchi, che lo ha abbracciato. Una rapida chiusa sulle voci di mercato: "Chi preferisco tra Aleix Vidal e Darmian? Sono entrambi buoni giocatori, ma per ora non sono dei nostri obiettivi. E comunque, per noi il mercato comincia domani...". NAINGGOLAN MONCHI