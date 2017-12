22 dic 2017 13:26

STAI IN GUARDIOLA – IL TECNICO CATALANO NEI GUAI IN SPAGNA: E’ STATO SEGNALATO PER "RIBELLIONE" – L’ALLENATORE DEL CITY FIGURA IN UN ATTO DELLA "GUARDIA CIVIL" PER AVER LETTO UN DOCUMENTO IN GIUGNO CHE INCITAVA ALL'INDIPENDENZA DELLA CATALOGNA CON AZIONE UNILATERALE - VIDEO