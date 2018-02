STIAMO ALLEGRI (MA NON TROPPO) – LA JUVE BATTE IL TORO E RESTA IN SCIA DEL NAPOLI CHE HA LIQUIDATO LA SPAL - POLEMICA SOCIAL DELLA MOGLIE DI MARCHISIO, OGGI IN PANCHINA: “LA TOLLERANZA ARRIVA FINO ALLA LINEA DEL RISPETTO RECIPROCO, PASSANDO QUELLA SI TRASFORMA”- CE L’AVEVA CON ALLEGRI? - ALTRA FRECCIATINA DEL TECNICO BIANCONERO AL NAPOLI...

polemica social moglie marchisio

Da www.corrieredellosport.it

Due “stories” sul proprio profilo Instagram per ribadire la vicinanza al marito, oggi in panchina per tutta la durata del derby contro il Torino. Il primo messaggio di lady Marchisio è un incoraggiamento (“Noi sempre con te!”), il secondo invece sembra suonare come una frecciata. «La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco, passando quella si trasforma». Il destinatario è Massimiliano Allegri? Il Principino è stato spesso scavalcato nelle gerarchie di centrocampo e anche in occasione dell’andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham ha guardato i compagni dalla panchina. Ma nonostante questo si è congratulato per i tre punti ottenuti in casa del Toro: «Ci vuole audacia, passione e ambizione per vincere un derby. Ci vuole audacia, passione e ambizione per essere Bianconeri. Grandi ragazzi! #ForzaJuve #FinoAllaFine».

marchisio

ALLEGRI

Da www.tuttonapoli.net

Intervistato nel dopo partita di Sky, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la gara appena sostenuta dai bianconeri in casa del Torino. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.

Avete due punti in più di un anno fa. Che ti aspetti fino allo scontro diretto?

"Bisogna essere molto bravi ed equilibrati. Siamo dentro tre competizioni e dobbiamo andare in fondo, loro hanno solo il campionato, quindi...".

Pensi a un Napoli fuori dall'Europa League...

allegri

"Facciamo i complimenti a loro che stanno facendo un grandissimo campionato. Il nostro obiettivo è riempire il calendario, perchè allenarsi poi porta noia".