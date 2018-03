LA STRAGE CONTINUA: LA DONNA FERITA A COLPI DI PISTOLA DAL MARITO CARABINIERE HA SAPUTO DELLA TRAGICA FINE DELLE FIGLIE. "NON RICORDAVA NULLA DEL MASSACRO" – L’UOMO DOPO AVERLE SPARATO, HA UCCISO LE DUE BIMBE E SI E’ AMMAZZATO – ANTONIETTA NON SARÀ AL FUNERALE A CISTERNA DI LATINA

Da corriere.it

Antonietta Gargiulo ha saputo della morte delle figlie. La moglie di Luigi Capasso, il carabiniere che l’ha ferita prima di uccidere le due bambine di 8 e 14 anni e di suicidarsi, è uscita dal coma alcuni giorni fa e adesso è stata informata di quanto accaduto a Cisterna di Latina.

A darle la tragica notizia alcuni familiari insieme ad un team di psicologi dell’ospedale San Camillo, dov’è ricoverata. La donna sarà seguita costantemente dagli psicologi: adesso non è più sedata anche se si trova ancora nella terapia intensiva. Antonietta, stando a quanto si apprende, non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito, né dell'uccisione delle piccole. La donna, intubata, respira autonomamente ma non è ancora in grado di parlare .

Date le sue condizioni, Antonietta Gargiulo non potrà essere al funerale delle figlie, Alessia e Martina, in programma domani nella chiesa di San Valentino, a Cisterna, alle 9. La donna, operata alla mandibola, ferita da uno dei colpi di pistola, ancora non può parlare.

