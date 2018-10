STRAPOTERE BIANCONERO – SCONCERTI: "LA JUVE DOMINA A MANCHESTER E LO FA ANCHE AL DI FUORI DI RONALDO. PURE LA ROMA E LE ALTRE ITALIANE CRESCONO: SU 10 PARTITE DI CHAMPIONS LE SQUADRE DEL NOSTRO PAESE HANNO VINTO 8 VOLTE, PAREGGIATO UNA E PERSO UN'ALTRA. È ANCHE UN PO' INVECCHIATA LA QUALITÀ DEL MONDO, STANNO APPESANTENDOSI REAL, BAYERN, UNITED, FORSE LO STESSO BARCELLONA…"-VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

La Juve domina a Manchester, la Roma diventa prepotente con il Cska. Non sono successi normali, il totale dice che qualcosa sta cambiando in fretta. Su 10 partite di Champions le italiane hanno vinto 8 volte, pareggiato una e perso un' altra. Hanno segnato in tutto 19 reti subendone 5, di cui 3 in una sola partita, quella della Roma a Madrid. Né Juve né Napoli hanno ancora subito un gol.

Vedremo cosa accadrà stasera, momento in cui si chiuderà la prima parte della Champions a gironi, ma per adesso siamo a un risultato quasi eccezionale. Per chiarezza aggiungerei che è molto laterale il buon momento anche della maglia azzurra. Quelli sono italiani di nascita, le squadre di club sono multinazionali, non fanno parte di una patria ma di un' azienda. Però qualcosa è tornato a crescere ed è difficile sia un caso accada nello stesso momento.

È cresciuta la qualità dei giovani acquistati o trovati in questi ultimi anni (Bentancur, Dybala, Pellegrini, Bernardeschi, Cancelo), sono aumentate personalità e tecnica comuni. È anche un po' invecchiata la qualità del mondo, stanno appesantendosi Real, Bayern, United, forse lo stesso Barcellona che ha solo 18 punti in campionato. A questi livelli non è facile sostituire generazioni.

Non ricordo però una semplicità così naturale di risultato. La Juve giocava in casa della squadra più importante al mondo. Non l' ha quasi mai fatta entrare in partita. Non segnalo la Roma per ovvietà di risultato.

Ma la superiorità della Juve a Old Trafford è stata naturale come contro una penultima squadra italiana, segno di una differenza profonda, di una crescita che ha pochi uguali nel rapporto aritmetico tra risultati e rendimento. La Juve si è capovolta rispetto a un anno fa. Aver passato una stagione a vincere sentendo lamentarsi la sua gente ha scosso Allegri e l' ha portato a volere una squadra da grande salotto.

Oggi la Juve domina, non lucra, vince giocando bene. E direi che lo fa anche al di fuori di Ronaldo. Non si è messa in condizione di farne a meno, semplicemente di meritarlo.

