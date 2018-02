21 feb 2018 12:31

SUONA IL GONG PER YONGHONG LI? - ‘LE MIE RISORSE SONO SANE, NON CAPISCO LE VOCI CHE VENGONO DIFFUSE’: MA IL PRESIDENTE DEL MILAN NON SPIEGA LA SUA REALE SITUAZIONE FINANZIARIA DOPO L’INCHIESTA DELLA GABANELLI, CHE REPLICA: ‘NON SONO VOCI, MA FATTI E ATTI FIRMATI, TUTTI RINTRACCIABILI IN TRIBUNALI E ALLA CONSOB CINESE, CHE HA MESSO SOTTO INDAGINE LA SUA HOLDING’