SUPER BRIGNONE: L’AZZURRA TRIONFA NEL SUPERG DI COPPA DEL MONDO IN AUSTRIA E DEDICA LA VITTORIA A ELENA FANCHINI – LA 32ENNE BRESCIANA IERI HA ANNUNCIATO LO STOP ALLE GARE E LA RINUNCIA ALLA SUA 4° OLIMPIADE PER CURARE UN TUMORE: “LA VITA MI HA MESSO DAVANTI AD UNA NUOVA SFIDA MA TORNERO’… “

Federica Brignone in 1.09.80 ha vinto il SuperG di Coppa del Mondo di Bad Kleinkirchheim. Per la 27enne azzurra è il secondo successo stagionale dopo quello nel gigante di Lienz ed il settimo in carriera con complessivi 21 podi oltre all'argento mondiale di Garmisch 2011. Brignone ha preceduto la svizzera Lara Gut, seconda in 1.09.98 e l'austriaca Cornelia Huetter, terza in 1.10.26. Per l'Italia ci sono poi Nadia Fanchini quinta in 1.10.78, Sofia Goggia al momento nona in 1.11.29 e vittima di un paio di errori, Johanna Schnarf 11esimo in 1.11.51.

Più indietro Anna Hofer in 1.12.15 mentre è uscita Nicol Delago. Domani è in programma la discesa sulla stessa pista intitolata al leggendario velocista locale Franz Klammer. Alla fine del SuperG, le atlete saranno impegnate in una prova cronometrata sulla parte finale della pista che ieri era impraticabile ed anche stamani ha avuto problemi durante il SuperG. Se la prova non fosse possibile oggi, allora si terrà domani prima della gara.

UN TUMORE FERMA ELENA FANCHINI

Doloroso forfait per la Nazionale azzurra, in vista dei Giochi coreani al via il 9 febbraio prossimo. Elena Fanchini, sorella maggiore di Nadia, è costretta a rinunciare alla trasferta per un serio problema di salute, di cui lei stessa dà l'annuncio su Facebook.

L'assenza della 32enne bresciana dalla pattuglia impegnata questo weekend a Bad Kleinkirchheim aveva sollevato degli interrogativi. La risposta, purtroppo, è di quelle che si preferirebbe non avere. "Gli accertamenti clinici effettuati dalla commissione medica della Fisi - si legge nel comunicato federale - hanno evidenziato una neoplasia di basso grado che potrà essere curata". "Sto effettuando tutti gli esami del caso al la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare". Queste le parole della finanziera di Artogne, primogenita del trio rosa arrivato in azzurro. Sulle sue code, infatti, hanno sciato Nadia, bronzo mondiale nel 2009 e argento nel 2013 in discesa, e Sabrina, la più giovane che ha già lasciato l'agonismo.

Elena, presente altre tre volte ai Giochi olimpici, era rientrata ad inizio anno dopo un'operazione al ginocchio subita a marzo. In coppa del Mondo vanta 4 podi, di cui due vittorie, l'ultima nella discesa di Cortina d'Ampezzo del gennaio di due anni fa, dopo ben 6 interventi alle ginocchia.

LA CARRIERA — In nazionale dal 2003, Elena Fanchini è una delle veterane della pattuglia rosa dello sci azzurro. Velocista di razza, la maggiore delle sorelle Fanchini, si è presentata al mondo nel febbraio 2005 a un mese dall'esordio in coppa del Mondo, quando a sorpresa ai Mondiali di Bormio a soli 19 anni sulla pista di Santa Caterina conquistò la medaglia d’argento. Già allora le sue ginocchia erano segnate, faticava a rimanere a lungo in piedi perché le articolazioni urlavano. Dopo quell’argento mondiale, nel dicembre vinse a Lake Louise la sua prima gara. La sfortuna però cominciò ad accanirsi su di lei. Durante un allenamento in Austria nell'ottobre 2008 si ruppe i legamenti del ginocchio sinistro perdendo l'autobus per il Mondiale di Val d'Isere, dove sua sorella Nadia colse il bronzo in discesa libera. Tornata alle gare nel 2009, Elena si scontro' di nuovo con la sfortuna: cadde malamente in Val d'Isere, andando a sbattere contro un cannone sparaneve mal protetto. L’inizio di un tunnel da cui uscì solo otto anni più tardi, a Beaver Creek, dove conquistò un terzo posto nella discesa del 2013, poi ribadito con un altro podio a Lake Louise. Adesso dopo l'ottimo inizio stagione il nuovo stop e l'addio a quella che sarebbe stata la sua quarta Olimpiade invernale.

"Voglio che Elena sappia che siamo tutti con lei e con la sua famiglia - ha detto il Presidente della Fisi, Flavio Roda - e che aspetteremo il suo ritorno sulle piste da sci".

