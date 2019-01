TARDELLI D’ITALIA - "L'URLO MUNDIAL DEL 1982? NON NE POSSO PIU’. RIVDERLO NON MI EMOZIONA” – IL CAMPIONE DEL MONDO A 'RADIO 2': “MARADONA IL PIU' FORTE DI TUTTI, PLATINI IL MIGLIORE CON CUI HO GIOCATO. IO UN PLAYBOY? NON LO SO SE FACEVO IMPAZZIRE LE ITALIANE, SE ERA COSI NE SONO FELICE. IL SESSO PRIMA DELLE PARTITE? NON L'HO MAI FATTO – LA VIOLENZA NEL CALCIO? SIANO GLI ALTRI TIFOSI AD ISOLARE I VIOLENTI E I RAZZISTI"

Marco Tardelli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

Il campione del mondo ha parlato della Nazionale Italiana: "Cosa manca oggi? La pazienza, ci vuole sia nei confronti di Mancini che dei calciatori, che devono crescere. Mancini sta facendo un ottimo lavoro, oggi non c'è ancora il campione, come potevano essere Totti, Baggio, Pirlo o Del Piero. Il calcio italiano ha lasciato perdere i vivai, di conseguenza dopo anni ci ritroviamo in questo stato. Poi serve anche fortuna, avere una mamma che riesce a darci un Totti o un Baggio".

Sul famoso urlo di Madrid: "Son felice di averlo fatto, ma rivederlo non mi emoziona. Son felice di averlo fatto, non è che non ne posso più, ma l'ho visto tante volte, non è che mi posso emozionare ancora, a 64 anni".

Sulla violenza nel mondo del calcio: "Bisognerà fare qualcosa, spetta anche ai giocatori agire. Si devono mettere d'accordo Governo, Federazione e tutto quello che serve per dare una mano a bloccare violenza e razzismo. E' stato un peccato punire tutti gli sportivi nella partita successiva dell'Inter dopo il match con il Napoli, che si è giocata quasi a porte chiuse. Però qualcosa bisogna fare, devono essere anche gli sportivi allo stadio a manifestare contro i violenti e i razzisti. Siano loro a cacciarli con un gesto".

Sul passato: "La mia partita più bella? Non me la ricordo, cercavo di dare sempre tutto. Una delle più belle che ricordi è Como-Verona, quando ho fatto il gol più della mia carriera. Il più forte calciatore di tutti? Maradona. Mentre Platini è il più forte con il quale ho giocato".

Sul fatto che Tardelli fosse un Playboy: "Non lo so, se davvero facevo impazzire le italiane meno male, ne sono felice. Il sesso prima delle partite? Non l'ho mai fatto, né da giocatore né da allenatore, anche se non ho mai chiuso gli alberghi in cui andavamo in ritiro. I calciatori sono dei professionisti, sanno quello che fanno".

