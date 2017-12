TE GONFIO COME UNA ZAMPOGNA – CAZZO, COME PICCHIANO LE DONNE! VIDEO/FOTO DELL’INCONTRO DI MMA TRA LA TERRIBILE BRASILIANA CRIS “CYBORG” JUSTINO, CAMPIONESSA DI PESI PIUMA FEMMINILE, CONTRO L’EX CAMPIONESSA DI PESI GALLO HOLLY HOLM, RIDOTTA A UNO STRACCIO

Cris Cyborg Justino vs Holly Holm Cris Cyborg Justino vs Holly Holm

Corriere.it - E’ finita con la vittoria di Cris “Cyborg” Justino l’incontro dell’Ufc 219 di sabato sera: la campionessa di pesi piuma femminile brasiliana ha difeso egregiamente la cintura contro l’ex campionessa di pesi gallo Holly Holm (Reuters)

MMA - COMBATTIMENTO TRA DONNE

Cris Cyborg Justino vs Holly Holm Cris Cyborg Justino vs Holly Holm Cris Cyborg Justino vs Holly Holm Cris Cyborg Justino vs Holly Holm Cris Cyborg - Holm Cris Cyborg - Holm Cris Cyborg - Holm Cris Cyborg Justino vs Holly Holm