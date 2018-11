12 nov 2018 11:59

TODA "JOYA" (MA CON LE ALTRE) – LA EX DI DYBALA, ANTONELLA CAVALIERI: "CON PAULO E’ FINITA PERCHE’ MI TRADIVA. LUI HA SEMPRE NEGATO DI AVERE ALTRE STORIE MA A UN CERTO PUNTO HO SMESSO DI CREDERGLI, MI SONO TOLTA LE FETTE DI PROSCIUTTO DAGLI OCCHI E…" - ORA MI GIOCO LE MIE CARTE IN ITALIA: MI PIACEREBBE LAVORARE IN TV: QUESTO PAESE HA GIÀ PORTATO FORTUNA ALLE MIE CONNAZIONALI BELEN E WANDA NARA…