2 feb 2018 16:17

TOGLIETE IL NEGRONI A TACCONI! L'EX PORTIERE DELLA JUVE IN MACCHINA CON IL VICE DELL'EX CT AZZURRO VICINI; SERGIO BRIGHENTI, SI SCATENA: "IDRIS NEGHER, VICINI ERA COMUNISTA? IO ERO FASCISTA: ECCO PERCHE' NON GIOCAVO" - LA RIVELAZIONE DI "BRIGANTI" BRIGHENTI: "BABACAR HA 4 ANNI IN PIU'" - POI TACCONI CHIARISCE: "NON SONO RAZZISTA" - VIDEO