TRAGEDIA NEL CALCIO: È MORTO IL CAPITANO DELLA FIORENTINA DAVIDE ASTORI, LA SERIE A SI FERMA - IL DIFENSORE 31ENNE DELLA NAZIONALE TROVATO SENZA VITA NELLA CAMERA D'ALBERGO A UDINE, DOVE ERA CON LA SQUADRA PER LA PARTITA CONTRO L'UDINESE. LA CAUSA DEL DECESSO SAREBBE UN INFARTO - RINVIATA TUTTA LA GIORNATA DI CAMPIONATO

1.CAPITANO FIORENTINA ASTORI MORTO IN ALBERGO A UDINE

(ANSA) - Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra.

A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. E' confermata la notizia che Astori, 31 anni, capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, al momento del decesso si trovava nell'albergo 'Là di Moret' in ritiro insieme con la squadra in vista della partita, di oggi, con l'Udinese. L'incontro è stato rinviato per decisione del commissario della Lega Calcio, Giovani Malagò.

2.MALAGÒ, RINVIATA UDINESE-FIORENTINA

(ANSA) - Udinese-Fiorentina, in programma oggi, non si giocherà in segno di lutto per la morte del capitano dei viola Davide Astori. Lo apprende l'Ansa. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò.

Le società Udinese e Fiorentina hanno diffuso una nota: "Vista la tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi".

3.MORTO ASTORI: RINVIATA ANCHE GENOA-CAGLIARI

(ANSA) - Anche Genoa-Cagliari, partita della 27/a giornata del campionato di calcio in programma oggi, non si giocherà per la morte di Davide Astori che ha indossato a lungo la maglia della squadra sarda. Lo apprende l'Ansa in ambienti della Lega di serie A. I giocatori del Cagliari, sconvolti, hanno ottenuto infatti dal commissario della Lega, Giovanni Malagò, il rinvio della gara.(

