Da gazzetta.it

L'ultimo dei #metoo è di quelli destinati a fare rumore.... "Molti di voi mi conoscono come una giovane donna felice, sorridente e piena di vitalità", ha scritto la ventenne Simone Biles sul suo account Twitter, "ma di recente mi sentivo un po’ in frantumi e più cercavo di zittire la voce nella mia testa, più lei risuona. Ora non ho più paura di raccontare la mia storia ".

Ecco quindi che la campionessa che ai Giochi di Rio ha incantato il mondo, iscrivendo il suo nome nella leggenda olimpica, con 5 medaglie, di cui 4 d'oro, apre uno squarcio doloroso sul suo passato e aggiunge il suo nome a quello delle tante atlete abusate dal medico della nazionale Usa, Larry Nassar.

Lo scricciolo di 143 cm che dopo un anno sabbatico si prepara a tornare in pedana, probabilmente nel luglio 2018, con un nuovo allenatore, ha scritto: "È incredibilmente difficile rivivere queste esperienze e mi distrugge ancora di più il pensiero che, per inseguire il mio sogno di competere a Tokyo 2020, dovrò andare avanti e indietro nello stesso centro di allenamento in cui sono stato vittima di abusi. Ci sono molte ragioni per cui ho esitato a condividere la mia storia, ma ora so che non è colpa mia", continua la ginnasta.

"Questo comportamento è completamente inaccettabile e disgustoso, specialmente da qualcuno di cui mi era stato detto di fidarmi. Per troppo tempo, mi sono chiesta se fossi troppo ingenua, se fosse colpa mia, ora conosco la risposta: No, non è stata colpa mia. No, non mi farò carico della colpa che appartiene a Larry Nassar, alla Federazione americana e ad altri".

Nassar, all'inizio di dicembre, è stato condannato a 60 anni di carcere dal tribunale del Michigan per tre capi di accusa di pornografia infantile, ognuno dei quali ha previsto una condanna di 20 anni. In realtà erano sette i capi d'imputazione (dei 22 originari) attribuitigli e per i quali a testa bassa Nassar si era dichiarato colpevole la scorsa estate: a breve comincerà quindi il processo per le violenze sessuali. Rischia l'ergastolo, dato che gli sono imputate oltre 100 accuse di aggressione sessuale.

Oltre a Simone Biles, altre tre plurimedagliate olimpiche Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas, hanno dichiarato di essere state aggredite sessualmente dal Dr. Nassar. Tutte hanno deciso di rendere pubbliche le loro storie dopo il movimento di opinione pubblica innescata dall'affare Weinstein, in ambito cinematografico.

