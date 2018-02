TUTTA LA VERITA’ SUL MERCATO DEL NAPOLI – PARLA DE LAURENTIIS: "VERDI MI HA DELUSO, CON POLITANO E’ STATA UNA PARTITA DI POKER. ALLA FINE MI SONO STANCATO E HO DETTO: ‘BUTTIAMO QUESTI SOLDI DALLA FINESTRA’ PERCHE’ IL GIOCATORE NON HA LE STESSE QUALITA’ DI VERDI" – E POI PARLA DELLA CLAUSOLA DI SARRI…

de laurentiis

Da www.corrieredellosport.it

De Laurentiis spiega gli ultimi giorni di mercato. Il presidente del Napoli ha raccontato a Premium Sport i dettagli sulle trattative saltate con Verdi e Politano. "Sono rimasto deluso da Verdi, perché mi aveva detto di sì e avevamo preparato i contratti con l'agente e il Bologna. Quando è stato il momento, poi, è arrivata una telefonata del suo agente che ha detto, alla vigilia della sua partenza, che il ragazzo non voleva più venire".

SIMONE VERDI

POLITANO - De Laurentiis racconta poi le ultime ore di mercato. "Con Politano è stato un po' come giocare a poker: dopo aver passato varie mani, ci si sente in dovere di puntare per qualcosa. Mi sono stancato ho detto 'buttiamo questi soldi dalla finestra', perché si tratta di questo in quanto il giocatore non ha le stesse qualità di Verdi e non può ricoprire tre ruolo.

Fatto sta che ricevo una telefonata alle 22 circa di Carnevali, che mi parla di Farias e soldi ma non di Ounas. Alle 22.15 lo chiamo con Chiavelli (l'ad del Napoli, ndr), creiamo una quarantina di pagine di contratto e alle 22.48 le facciamo arrivare nelle mani di Carnevali, che dice che ha le linee mail occupate. Mi arriva poi un contratto di Ounas senza timbro e senza firma, lì non capisco. Dire che è misteriosa questa cosa non interessa, io sono fatalista: evidentemente Politano non doveva venire al Napoli".

MATTEO POLITANO

«MERCATO DA 10» - Al mercato del Napoli - continua De Laurentiis - do un 10: noi abbiamo sempre in mente di fare acquisti prospettici. Machach è un centrocampista di livello, poi abbiamo comprato dei calciatori che avremmo voluto avere già da adesso, ma per acquisire la conoscenza del gioco di Sarri, non sarebbero stati utilizzati nell'immediato. Noi abbiamo già comprato un certo numeri di giocatori che arriveranno a luglio e altri ne stiamo comprando. Dobbiamo intervenire sul terzino destro, sul portiere: sono nel nostro programma".

de laurentiis

LA CLAUSOLA DI SARRI - "La clausola di Sarri? Maurizio è una persona deliziosa, mi dispiacerebbe se qualcuno dovesse pagarla. Lui è uno stakanovista peggio di me, però non posso costringerlo a restare se c'è una clausola, nel caso dovremmo prenderne atto. Io la cancellerei volentieri: con lui ci siamo dati appuntamento per il 9 febbraio, quando saranno rientrati anche Milik e Ghoulam".

sarri sarri SIMONE VERDI