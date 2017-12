TUTTI PAZZI PER IL "NORDIC WALKING" - DILAGA IN ITALIA LA CAMMINATA COI BASTONCINI – LA DISCIPLINA SPORTIVA, NATA IN FINLANDIA, TONIFICA LA MUSCOLATURA, FA BENE AL CUORE E AIUTA A DIMAGRIRE - VIDEO

Antonella Sparvoli per www.corriere.it

Il nordic walking è una disciplina sportiva nata ufficialmente in Finlandia. Si tratta di una camminata abbinata all' utilizzo di bastoncini simili a quelli dello sci di fondo.

nordic-walking-1

Come questo sport, viene di preferenza praticato a contatto con la natura, su terreni pianeggianti o con una lieve pendenza, ma non innevati, per esempio parchi cittadini, strade di campagna e persino la battigia.

Quali benefici offre?

«Se praticato con la tecnica corretta, il nordic walking ha innanzitutto il vantaggio di coinvolgere quasi tutti i muscoli. Rispetto alla semplice camminata, oltre alla parte inferiore del corpo (gambe e glutei), si utilizza, infatti, anche tutta la parte superiore (braccia, spalle, pettorali e trapezi e muscoli del dorso). Quello eseguito nel nordic walking è un movimento completo, che offre un beneficio globale: contrasta le tensioni muscolari del collo e della schiena e tonifica i muscoli di braccia, addome, gambe e glutei - spiega Gianfranco Beltrami, specialista in medicina dello Sport e vicepresidente nazionale della Federazione medico sportiva italiana -. Questa disciplina sviluppa, inoltre, la coordinazione, la resistenza, la forza e la mobilità, quattro delle principali forme di sollecitazione motoria (la quinta è la velocità), contribuendo così a rallentare l' invecchiamento e il decadimento fisico».

Ma a che cosa servono i bastoncini?

«L' uso dei bastoncini favorisce anche la respirazione durante la camminata, perché estendendosi maggiormente la cassa toracica, si dilata il volume dei polmoni. Rispetto a una passeggiata alla stessa andatura, il nordic walking aumenta la frequenza cardiaca di 10-15 pulsazioni al minuto, rappresentando un ottimo esercizio per l' apparato cardiovascolare.

nordic walking

Oltre a benefici fisici, ha infine anche un' efficace azione anti-stress: regolarizza il respiro; scarica le tensioni negative accumulate; migliora il tono dell' umore, favorendo la liberazione di endorfine e serotonina, capaci di contrastare ansia e depressione; promuove una migliore armonia tra corpo e mente».

Per chi è indicato?

«Questa attività fisica di tipo aerobico è adatta a tutte le età. Risulta indicata in particolare per chi ama camminare e vuole ottenere un maggior dispendio energetico senza aumentare il passo di marcia.

NORDIC WALKING 5

A parità di velocità e di distanza percorsa, rispetto a una semplice passeggiata fatta senza bastoncini, il consumo energetico risulta superiore del 20-30 per cento, favorendo quindi il consumo dei grassi e il dimagrimento. È scientificamente provato che in soli 40 minuti di nordic walking a intensità media (60/70 per cento della frequenza cardiaca massima) si sciolgono più grassi rispetto a una corsa a ritmo lento di pari durata, con benefici anche sul fronte del controllo della pressione e dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

nordic walking 2

Si può fare anche se si hanno problemi alle articolazioni?

«Favorendo un miglioramento della postura e un minore carico sulle articolazioni delle gambe, è adatto anche per chi ha problemi a schiena, ginocchia o caviglie. Per lo stesso motivo è spesso consigliato per la riabilitazione dopo un periodo di inattività e per chi soffre di patologie articolari. Facendo nordic walking si stimola il metabolismo delle ossa e la capacità delle stesse di assimilare il calcio, cosa che rende questa attività una valida alleata per contrastare l' osteoporosi nelle donne in postmenopausa, ma anche negli uomini a rischio».

NORDIC WALKING 6