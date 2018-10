25 ott 2018 10:07

UVA? PASSA – LA FIGC DEL NEOPRESIDENTE GRAVINA SOSPENDE IL DIRETTORE GENERALE MICHELE UVA IN CARICA DAL 2014 –“DOBBIAMO FARE VALUTAZIONI SULLE POSIZIONI DI VERTICE", LA POSIZIONE CHE TRAPELA IN VIA ALLEGRI – UVA E’ ANCHE VICEPRESIDENTE DELL’UEFA