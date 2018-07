VADE RETRO, CAIRO! - “CERCHIAMO UN PRESIDENTE”: ALCUNI TIFOSI DEL TORO LANCIANO UNA PETIZIONE ONLINE CONTRO URBANETTO CHE SQUADERNA TUTTI GLI ERRORI DI GESTIONE, LE MANCATE PROMESSE E LA POCA PASSIONE – LA TIFOSERIA GRANATA SI SPACCA: QUALCUNO HA GIÀ LANCIATO LA CONTROPETIZIONE ”IO STO CON CAIRO", E DALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI…

GIANLUCA ODDENINO per la Stampa

L’appello è virale e ora c’è anche una petizione online. «Cerchiamo un presidente» è lo slogan utilizzato da alcuni tifosi del Toro per chiedere ad Urbano Cairo un passo indietro e così aprire una nuova era nel club granata. Una richiesta accompagnata da una lunga lettera aperta in cui si rinfacciano tutti gli errori di gestione, le mancate promesse e la poca passione per il Torino.

In poche ore, sul sito change.org, sono state raccolte più di 1.200 adesioni alla proposta lanciato dal gruppo «Tremendismo granata» nei confronti di Cairo: «Per favore, liberi il Toro dalla Sua presenza, perché possa tornare ad essere ciò che è sempre stato: un’idea, non una sterile impresa».

La richiesta di cedere il club fa rumore in una tifoseria che da tempo si divide sul destino del Toro, tra chi spera in un nuovo presidente e chi si tiene stretto l’uomo che da 13 anni guida i granata dopo il fallimento. Qualcuno ha già lanciato la contropetizione «Io sto non Cairo», ma un primo dato sensibile arriverà dalla campagna abbonamenti.

Per i 12mila fedelissimi dello stadio Grande Torino c’è tempo fino al 4 agosto per rinnovare la tessera e nei primi giorni si è verificato un +30% di adesioni rispetto allo scorso anno, ma solo alla fine delle prelazioni il quadro sarà più chiaro per capire il vero umore della tifoseria.

