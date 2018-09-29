Da gazzetta.it
Il portiere sbaglia, il difensore liscia, l'altro non riesce a salvare la palla. Ed è gol, per l'autorete più incredibile della storia. Succede in Perù, nel match fra Melgar e Sport Rosario, vinto 2-1 dai primi...
VAI COL LISCIO! GODETEVI L’AUTOGOL PIÙ COMICO DI SEMPRE: IL PORTIERE SBAGLIA, IL DIFENSORE LISCIA, L’ALTRO NON RIESCE A SALVARE LA PALLA – E’ SUCCESSO IN PERU’… - VIDEO-
Da gazzetta.it
Il portiere sbaglia, il difensore liscia, l'altro non riesce a salvare la palla. Ed è gol, per l'autorete più incredibile della storia. Succede in Perù, nel match fra Melgar e Sport Rosario, vinto 2-1 dai primi...
BUFERA AL 'CORRIERE' SU STEFANO LORENZETTO (COLLABORATORE PORTATO DA CAIRO) REO DI AVER CHIESTO A FOA SE FOSSE EBREO “PERCHÉ I SUOI DETRATTORI L’ACCUSANO PERSINO DI QUESTO” - BASTA QUESTO PER PARLARE DI ONTA, ORRORE RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL DIRETTORE PER LA NUOVA LINEA EDITORIALE? - LORENZETTO SI SCUSA: “VOLEVO DIFENDERE GLI EBREI, CHE AMO, E NON CI SONO RIUSCITO”
CERTI RENZIANI FANNO DEI GIRI IMMENSI E POI RITORNANO (ANZI, RIMANGONO) – ERMINI DA VICEPRESIDENTE DEL CSM SARÀ UNO DEI PIÙ ASCOLTATI CONSIGLIERI DEL QUIRINALE: GUERINI ZITTO ZITTO È PRESIDENTE DEL COPASIR. E POI CI SONO LE PARTECIPATE: MAZZONCINI A FS E LE DUE “SIMPATIZZANTI” MARCEGAGLIA E MORIANI NEL CONSIGLIO DELL’ENI: ECCO TUTTI I RENZIANI RIMASTI SALDI ALLA POLTRONA NONOSTANTE LA CATASTROFE ELETTORALE
IL LEONE A (PIAZZETTA) CUCCIA – DOPO L’USCITA DI BOLLORÉ DAL PATTO DI MEDIOBANCA LE GENERALI SONO A RISCHIO SCALATA? SI DICE CHE L’AD DI UNICREDIT MUSTIER STIA STUDIANDO IL MODO PER TENERE IL “LEONE” SVINCOLATO DA NAGEL – IL PIANO DEL BANCHIERE FRANCESE E IL PATTO COI REDUCI DEL SINDACATO
SI SALVI CHI PUÒ DALLA BOTTA DI SFIGA – SE PENSATE CHE LA VOSTRA VITA E' DI MERDA, FORSE NON AVETE ANCORA VISTO QUESTA SERIE DI IMMAGINI ESILARANTI – IL GATTO CHE FA I BISOGNI SU UNA BAMBINA SCAMBIANDOLA PER UNA LETTIERA, UN UCCELLO CHE DECIDE DI MORIRE SUL VOSTRO PC E…
"LE NOSTRE STRADE SI SEPARANO”, MAROTTA LASCIA LA JUVE: "NON SARO PIU’ L’AD BIANCONERO. SMENTISCO CHE IO POSSA ESSERE CANDIDATO ALLA PRESIDENZA FIGC” – ANCELOTTI PUNGE L'ARBITRO BANTI: "DECISIONE SUPERFICIALE CON MARIO RUI SULLE DUE AMMONIZIONI" – I CORI CONTRO DI ME DEI TIFOSI BIANCONERI? MI CONSOLO GUARDANDO LA CHAMPIONS CHE HO VINTO NEL 2003 COL MILAN” (CONTRO LA JUVE…)
CAFONAL LUCI-SANO DELLA RIBALTA! - I 90 DEL PRODUTTORE RIUNISCONO DAVVERO TUTTI IN UNA ROMA IN GRANDE SPOLVERO, IL CINEMA E LA TV, MA ANCHE POLITICI, GIORNALISTI, IMPRENDITORI E IMMOBILIARISTI, STARLETTE E GRANDI ATTORI. C'ERA IL VECCHIO 'REGIME' E I NUOVI VOLTI AMATI DAL GOVERNO GIALLOVERDE - AL MAXXI UN MAXI TAPPETO ROSSO CON INSTALLAZIONI E PERFOMANCE TRA IMMAGINI, SUONI E MUSICA DAI FILM DEI LUCISANO