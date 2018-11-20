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VAI COL LISCIO! LESOTHO-TANZANIA, 7 SECONDI, 5 ERRORI E UN INCREDIBILE GOL SBAGLIATO: LA PAZZA AZIONE NELLE QUALIFICAZIONI ALLA COPPA D’AFRICA – VIDEO DA RIDERE-
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''L'ATTENZIONE MEDIATICA SU DI ME NON FINIRÀ MAI'' - LA ''MARCHESA'' (TRA VIRGOLETTE) D'ARAGONA È PASSATA DIRETTAMENTE IN MODALITÀ RE SOLE: ''IO SONO QUELLO CHE LA GENTE VUOLE E PENSA. I NOBILI SONO PAZZI DI ME. ALTRIMENTI…'' - MA POI RIVELA: ''MIO PADRE SUONAVA IL PIANOFORTE E MIA MADRE, CHE ASSOMIGLIAVA A GRACE KELLY, CANTAVA. DA LORO HO RICEVUTO UN INSEGNAMENTO FONDAMENTALE…''
AMERICA FATTA A MAGLIE - BETO O'ROURKE È L'ASTRO NASCENTE DEI DEM, IL PERDENTE DI SUCCESSO SCONFITTO DA TED CRUZ MA AMATO DAI GIORNALI CHE CONTANO. HA RACCOLTO UN MUCCHIO DI SOLDI, VA SULLO SKATE, SUONA LA CHITARRA, CORRE LE MARATONE - DIETRO DI LUI SI AGITANO L'ETERNA CLINTON, I VECCHIETTI BIDEN-BLOOMBERG-SANDERS, LE PASIONARIE TIPO KAMALA HARRIS, E IL MILIARDARIO ECOLOGISTA TOM STEYER, CHE HA SPESO CENTINAIA DI MILIONI CONTRO TRUMP ED È PRONTO A COMPRARSI UN POSTO SULLA SCHEDA DELLE PRIMARIE
‘’ESTORSIONE’’! - SECONDO IL ‘’FINANCIAL TIMES’’, IL FONDO BLACKSTONE HA AVVIATO UNA CAUSA PRESSO IL TRIBUNALE DI NEW YORK NEI CONFRONTI DI RCS MEDIA IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA' DELLA SEDE DEL GRUPPO EDITORIALE IN VIA SOLFERINO, ACCUSANDO IL PRESIDENTE E CEO DI RCS URBANO CAIRO DI AVER CERCATO DI "ESTORCERE DENARO" SOSTENENDO FALSAMENTE CHE IL SUO GRUPPO CONTROLLA ANCORA GLI IMMOBILI
TUTTI SBOCCATI CON BOCCA DI ROSA - “IL FATTO” IN DIFESA DELLE PROSTITUTE: “DOBBIAMO FINIRLA DI USARE LA PAROLA ‘PUTTANA’ COME INSULTO - SONO LORO CHE IMPEDISCONO CHE LA VIOLENZA DEFLAGRI. TENGONO BASSI I LIVELLI DI STRESS DI MILIONI DI UOMINI, SPESSO PRENDENDOSI CURA DI LORO, EMOTIVAMENTE OLTRE CHE FISICAMENTE. FANNO SÌ CHE I LORO FLUIDI SI SCARICHINO, ABBASSANDO LA SOGLIA DELLA RABBIA”
“ORA NELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE VINCIAMOLE TUTTE” – IL GOL DI POLITANO NEL FINALE DELL'AMICHEVOLE CON GLI USA FA TORNARE IL SORRISO AL CT MANCINI - “NOI PIU’ AVANTI DEL PREVISTO” – VERRATTI: "NON MI SONO MAI TROVATO COSI' BENE IN NAZIONALE" - ESORDIO PER KEAN: 'E’ IL PRIMO MILLENNIAL AZZURRO' - SIRIGU E BARELLA DA RECORD: PER LA PRIMA VOLTA DUE SARDI IN CAMPO (PROPRIO MENTRE NASCE LA NAZIONALE DELLA SARDEGNA...)
"PUFF", CHE CAFONAL - NELLO STORICO LOCALE DI TRASTEVERE UNA SERATA ROMANELLA DI AMARCORD, CANZONI E RISATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA “FONDAZIONE LANDO FIORINI" – MAURIZIO MATTIOLI: “QUI PRESI LA PRIMA RISATA, MI SENTIVO IL RE DEL MONDO, LANDO MI FECE CAPIRE CHE POTEVO FARE IL COMICO - QUELLA SERATA CON CALIFANO…” – ANTONIO GIULIANI: "IL PUFF HA LANCIATO TANTISSIMI GRANDI ATTORI E CONTINUERÀ A FARLO" - VIDEO
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…