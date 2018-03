VALE SGASA ANCORA! – "CORRO ALTRI 2 ANNI CON LA YAMAHA", ROSSI PARLA DEL SUO FUTURO: "NON CI SARA’ NESSUN MIO TEAM IN MOTO GP FINO AL 2020. EVENTUALMENTE SE NE PARLERA' PIU' AVANTI"

Sandro Donato Grosso per sport.sky.it

Il primo giorno di test del Qatar ci consegna un Rossi che per la prima volta parla della sua idea di creare un Team di MotoGp a partire dal 2021 quando smetterà. Nelle pieghe della sua dichiarazione una bella doppia notizia, il fatto che corra ancora per due anni (anche se non c’è la conferma ufficiale che non arriverà in questi giorni di test) e che abbia tanta voglia di rimanere ancora in questo mondo dando spazio ai giovani, continuando il felice cammino intrapreso con l’Academy e con lo Sky Racing Team VR46. In molti lo pensavano, altri lo davano per certo, i suoi tifosi se lo auguravano ma sentirlo dire dalla viva voce del dottore fa un altro effetto....

"Non mi aspettavo che Poncharal lasciasse la Yamaha Un mio team in MotoGp? Ci abbiamo pensato, sarebbe stata anche una bella opportunità, ma posso dire che nei prossimi due anni non faremo un team in MotoGP con Yamaha. Anche perché, probabilmente, correrò io per i prossimi due anni. Quindi, eventualmente, se ne parla più avanti".

Ma dopo la scelta di Poncharal titolare Tech3 di separarsi dalla Yamaha per andare in direzione KTM portando in “dote” magari Johann Zarco, la casa di Iwata dovrà puntare su un’altra realtà che la possa rappresentare come team satellite in questi due anni di transizione prima dell’arrivo di Rossi sul ponte di comando. Tra le ipotesi la più verosimile è quella di Aspar Martinez attualmente cliente Ducati. Vedremo... Anche se mai come quest’anno si bruciano i tempi e si parla di futuro.

