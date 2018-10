VALENTINA ALLEGRI PRENDE... IL VOLO - 'OGGI': LA FIGLIA DEL TECNICO JUVENTINO IN LOVE CON PIERO BARONE DEL TRIO 'IL VOLO' – BACI E LANGUIDE CAREZZE ALL’AEROPORTO: LEI NON GLI LASCIA IL TEMPO NEANCHE DI REGALARLE UNA ROSA ROSSA E... - MA PAPA’ MAX SEMBRA NON ESSERE ENTUSIASTA DI QUESTA RELAZIONE

Valentina Allegri prende il volo in amore. Anzi, prende Pietro Barone del trio Il Volo! Eccola, innamoratissima, su una panchina di Linate, l’aeroporto cittadino di Milano, mentre afferra il fidanzato, lo porta a sé, lo seduce e lo bacia con trasporto. Le immagini esclusive del settimanale Oggi sono inequivocabili sulla passione che travolge la figlia dell’allenatore della Juventus. Nonostante proprio papà sembra non essere entusiasta di questa relazione…

CHE PASSIONE! - Le immagini esclusive del settimanale Oggi potrebbero illustrare uno di quei manuali di Francesco Alberoni su sentimenti, amori e via innamorando. Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, e Piero Barone, tenore del Volo, sono la dimostrazione vivente che quando due si amano non vogliono sottrarre alla loro storia nemmeno un istante e ogni momento è buono per stare insieme, parlarsi, scambiarsi tenerezze e baci.

LE HA PORTATO UNA ROSA ROSSA… – Reduce da una tournée in Sicilia, Piero Barone è sbarcato a Linate con una rosa rossa in pugno. Come se non ci fosse un attimo da perdere, la fidanzata Valentina Allegri non gli ha lasciato nemmeno il tempo di consegnare il fiore e in un intreccio di gambe lo ha bloccato a una panchina in zona arrivi per un fuori programma di intimità e affetto. Dopo venti minuti di languide carezze tra Valentina e Piero era già tutto finito. Il cantante ha ricevuto una chiamata, s’è divincolato dalla presa, è uscito dalla hall di Linate ed è salito su un taxi con destinazione sconosciuta. Lei s’è avviata al parcheggio, è salita in auto e sola soletta è ripartita. Ma distesa sul sedile accanto al suo aveva una rosa rossa.

