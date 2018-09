LA VAR IN CHAMPIONS DAL 2019: ATTESO PER OGGI L’OK DELL’UEFA- PER L’EUROPA LEAGUE, DEBUTTO RIMANDATO DI UN ANNO - CR7 VERSO UN TURNO DI SQUALIFICA DOPO IL ROSSO DI VALENCIA - UN ALTRO TEMA CALDO DELLA GIORNATA SARÀ QUELLO RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PER GLI EUROPEI 2024: LA SFIDA TRA GERMANIA E TURCHIA È STATA VINTA DAI TEDESCHI...

Da www.sportmediaset.mediaset.it

La Var si prepara a sbarcare anche in Champions League. E' atteso per oggi infatti l'ok definitivo da parte dell’Esecutivo Uefa all'introduzione della tecnologia in campo, che molti club hanno richiesto a gran voce e che Ceferin, durante il sorteggio di Montecarlo, aveva bocciato. Secondo il numero uno della Uefa gli arbitri non sono ancora pronti e la competizione non può ancora garantire impianti e strutture dello stesso standard, ma il via libera è vicino.

L'idea che circola a Nyon è quella iniziare dalla stagione 2019/20, a partire dai playoff del prossimo agosto (per l'Europa League invece debutto rimandato di un anno): l’esordio ufficiale in una competizione Uefa dovrebbe avvenire nella Supercoppa europea, che è in programma il prossimo 14 agosto a Istanbul, a meno che non si decida di anticipare l’esordio all’Europeo Under 21 previsto per giugno in Italia.

La decisione è epocale e sarebbero da definire ancora alcuni dettagli, tanto che l'ok definitivo da parte dlla Uefa potrebbe anche essere rimandato, ma la certezza è che non ci sarà una sede centralizzata come accaduto per i Mondiali di Russia, bensì una sala Var in ogni stadio delle squadre che parteciperanno ai playoff e alla fase a gironi.

Un altro tema caldo della giornata sarà quello relativo all'assegnazione della sede per gli Europei 2024(la sfida è tra Germania e Turchia), ma oggi l'Uefa è chiamata a decidere anche sulla squalifica da infliggere a Cristiano Ronaldo, espulso durante la gara col Valencia nel suo match d'esordio in Europa con la maglia della Juventus.

Il regolamento prevede una giornata automatica di squalifica che può salire a tre in caso di condotta violenta, quindi il portoghese e il club bianconero si aspettano un turno di stop (salterebbe la sfida con lo Young Boys), anche se molto dipenderà da quello che l'arbitro tedesco Brych ha scritto sul referto di gara. Se ci fosse già stata la Var, però, forse CR7 non sarebbe nemmeno stato espulso...

