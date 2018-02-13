VE LO RICORDATE? E’ STATO UNO DEI GRANDI FLOP DEL CALCIO ITALIANO: ORA IL SUO BALLO IN PANTOFOLE CONQUISTA IL WEB – INDIZIO: AL SUO ESORDIO CONTRO IL PARMA FU FISCHIATO E IN UN'AMICHEVOLE TIRO' UN RIGORE A CUCCHIAIO E VENNE INSULTATO DAL PORTIERE DEL CITY: CHI E’? - VIDEO

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“SONO ANDATO ANCHE A LETTO CON I TRANS, QUALSIASI UOMO DI MONDO DOVREBBE FARLO” - L’EDUCAZIONE SESSUALE DEL MARCHESE FULVIO ABBATE: “COI TRANSESSUALI ERO ATTIVO, NON PASSIVO. MA SONO ETERO. ANDARE A PUTTANE È CONOSCENZA FILOSOFICA DEL MONDO. L’UNICO MIO INTERESSE SONO LE DONNE, IL RESTO È IRRILEVANTE. UNA VOLTA TENEVO UN FOGLIO CON TUTTI I NOMI DI CHI AVEVO SCOPATO, POI L’HO BRUCIATO. HO AVUTO PIÙ DI CENTO DONNE MA IL VERO TRAGUARDO SAREBBE GUTTUSO, CHE ARRIVÒ A 1800 DONNE SCOPATE

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