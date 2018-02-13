http://video.sky.it/sport/calcio/altro/roma-ricordi-doumbia-il-ballo-in-ciabatte-spopola-sul-web/v400140.vid
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VE LO RICORDATE? E’ STATO UNO DEI GRANDI FLOP DEL CALCIO ITALIANO: ORA IL SUO BALLO IN PANTOFOLE CONQUISTA IL WEB – INDIZIO: AL SUO ESORDIO CONTRO IL PARMA FU FISCHIATO E IN UN'AMICHEVOLE TIRO' UN RIGORE A CUCCHIAIO E VENNE INSULTATO DAL PORTIERE DEL CITY: CHI E’? - VIDEO-
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"L’ANIMA E IL SANGUE": SE CARAVAGGIO È COME BATMAN – ARRIVA NELLE SALE IL FILM-EVENTO, PRODOTTO DA SKY, SU MICHELANGELO MERISI - LA SUA VOCE È DI MANUEL AGNELLI - “È UN PERSONAGGIO CONTRADDITTORIO IN CUI IO MI RITROVO” – IL CONSULENTE SCIENTIFICO DEL FILM CLAUDIO STRINATI PARAGONA CARAVAGGIO A BATMAN: ECCO PERCHE’ – VIDEO
LA GUERRA DEI MERCENARI - SAREBBERO ALMENO 13 I ‘CONTRACTOR’ RUSSI UCCISI DAI RAID AMERICANI IN SIRIA (15 FERITI). IL PORTAVOCE DEL CREMLINO: ‘NOI SAPPIAMO SOLO DEI MILITARI’. MA L’OPPOSITORE: ‘PUTIN CI DICA QUANTI CONNAZIONALI SONO MORTI IN GUERRA’ - I MERCENARI LAVORANO AL SOLDO DEL FRONTE PRO-ASSAD. SCONFITTO L’ISIS, CONTINUA LA GUERRA SPORCHISSIMA TRA I 10 PAESI COINVOLTI NELL’AREA
PROVACI ANCORA COMCAST (A SBRANARE LO SQUALO MURDOCH) – DOPO ESSERSI RITIRATA DALLA CORSA ALL’ACQUISTO DI FOX (PASSATA ALLA DISNEY), ORA POTREBBE RILANCIARE: SUL PIATTO METTE 60 MILIARDI. E SPERA NELLO SPEZZATINO (ANCHE PER AGGIRARE ANTITRUST USA). IN TAL CASO PUNTA SU SKY EUROPA
“SONO ANDATO ANCHE A LETTO CON I TRANS, QUALSIASI UOMO DI MONDO DOVREBBE FARLO” - L’EDUCAZIONE SESSUALE DEL MARCHESE FULVIO ABBATE: “COI TRANSESSUALI ERO ATTIVO, NON PASSIVO. MA SONO ETERO. ANDARE A PUTTANE È CONOSCENZA FILOSOFICA DEL MONDO. L’UNICO MIO INTERESSE SONO LE DONNE, IL RESTO È IRRILEVANTE. UNA VOLTA TENEVO UN FOGLIO CON TUTTI I NOMI DI CHI AVEVO SCOPATO, POI L’HO BRUCIATO. HO AVUTO PIÙ DI CENTO DONNE MA IL VERO TRAGUARDO SAREBBE GUTTUSO, CHE ARRIVÒ A 1800 DONNE SCOPATE
UNA FONTANA D’ORO! L’AZZURRA TRIONFA NEI 500 METRI DI SHORT TRACK – E’ LA SESTA MEDAGLIA OLIMPICA PER LEI, LA PRIMA D’ORO PER L’ITALIA IN QUESTA EDIZIONE DEI GIOCHI INVERNALI (VIDEO) - FEDERICO PELLEGRINO D'ARGENTO NELLO SPRINT TECNICA CLASSICA DI FONDO
CAFONALINO MENEGHINO - ARTOM RADUNA BARBARA D’URSO E LA NUOVA CONSOLE AMERICANA, ELENOIRE CASALEGNO E IL FONDATORE DI ‘LUISAVIAROMA’, L’ARTISTA ROSSANA ORLANDI E DANIELA JAVARONE IN UNA CASA INTERAMENTE DOMOTICA: 1000 METRI QUADRI CON CANTINA, SPA E HOME THEATRE NEL CENTRO DI MILANO