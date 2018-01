VECINO SALVA L’INTER, ROMA BEFFATA – EL SHAARAWY ILLUDE I GIALLOROSSI RAGGIUNTI NEL FINALE – ALISSON DA URLO: PARA TUTTO E PROPIZIA CON UN SUO LANCIO IL VANTAGGIO DEL FARAONE- DISASTROSO BRUNO PERES – CONTATTO FAZIO-ICARDI, WANDA NARA PROTESTA: "E QUESTO?" - VIDEO

Finisce in parità Inter-Roma, una sorta di spareggio Champions che i giallorossi

sembravano avere in pugno fino alla metà del secondo tempo, quando un lento ma progressivo calo dei giallorossi ha portato al pareggio di Vecino all’85’. Un punto a testa in una partita bella, tirata e che per entrambe è un mezzo sospiro di sollievo dopo i recenti risultati al di sotto delle aspettative.

Il momento

Da pretendenti al titolo a un comune momento di difficoltà. I destini di Inter e Roma s’incrociano nella notte della 21^ giornata, con l’obiettivo Champions sempre nel mirino e la necessità, quasi un obbligo a dire il vero, d’impossessarsi dell’intera posta per rilanciare le proprie ambizioni in classifica. Entrambe, infine, con il lutto al braccio per ricordare Antonio Angelillo, uno dei più grandi attaccanti di sempre in Italia e che vestì sia la maglia giallorossa che nerazzurra.

Ritmo impressionante

Primi minuti di grande intensità, soprattutto da parte della Roma. Giallorossi sempre in pressione alta; Inter, al contrario, bassa, schiacciata e per questo talvolta in difficoltà. Eppure la prima grossa occasione passa per la testa di Perisic al 17’: solito salto da decatleta e pallone di poco sul fondo con tanto di sospiro di sollievo da parte del portiere Allison. Poi, al 22’, Icardi entra in area in volata e va a terra dopo il contatto con Fazio e Manolas. Si continua senza consultare il Var. Due situazioni cambiano l’inerzia di un primo tempo che vede un progressivo martellamento nerazzurro, con Di Francesco, sì soddisfatto dalla pressione dei suoi, ma che pretende maggior attenzione ed a Dzeko di arretrare una decina di metri per aiutare in fase di copertura.

