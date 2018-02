VENI, VIDI, WINDISCH - DAL BIATHLON ARRIVA LA PRIMA MEDAGLIA AZZURRA AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI, WINDISCH CONQUISTA IL BRONZO NELLA 10 KM SPRINT: "DIETRO C’E’ UN LAVORO DI QUASI 20 ANNI" - E POI RACCONTA DI QUANDO DA BAMBINO FACEVA SEGA A SCUOLA PER ANDARE A VEDERE LE GARE

Stefano Arcobelli per gazzetta.it

Dominik Windisch regala all'Italia la prima medaglia della XXIII Olimpiade invernale: un bronzo. L'altoatesino, nato a Brunico nel novembre 1989, la conquista nella 10 km sprint di biathlon, gara in cui a Sochi aveva chiuso all'11° posto. Oro al tedesco Arnd Pfeiffer (23'38"8), argento al ceco Michal Krcmar (23'38"8); clamorosamente giù dal podio il grande favorito Martin Fourcade che non riesce a sfatare il sortilegio olimpico. Si tratta della quinta medaglia del biathlon azzurro, centrata al termine di 23'46"5 di gara. Il 28enne azzurro, dopo una solida prova al poligono con un solo errore commesso in piedi, tiene sul podio l'Italia del biathlon dopo il bronzo vinto nella staffetta mista quattro anni fa a Sochi.

IL COMMENTO — «E' sicuro? Non ci credo, pensavo di avere perso l'occasione della mia vita e invece...», le prime parole del bolzanino, che ha regalato la prima medaglia alla spedizione azzurra in Corea. «Quando ho sbagliato l'ultimo tiro ho pensato: `Non è possibile..l'avevo visto bene´. Non mi ricordo nemmeno se mi è scappato, ero convinto di prenderlo - ha raccontato ai microfoni di Eurosport - Poi quasi spaventato ho detto: `No, adesso ho perso la possibilità della mia vita´. Ma quando sei a un'Olimpiade e senti che stai lottando per un bronzo dai davvero tutto, sei solo tu e l'adrenalina. Sto sognando, voglio godermi questo momento».

«Mio fratello Markus (ex biatleta, ndr) mi ha aiutato tantissimo, voglio ringraziarlo tanto» ha aggiunto l'atleta dell'Esercito ai microfoni. «È stata una bellissima vittoria, adesso spero che il biathlon diventi sempre più popolare. Dalle nostre parti quando sei giovane o giochi a calcio o pratichi biathlon, ma nel biathlon c'è meno gente e quindi più possibilità di emergere. A parte questo, comunque, da noi è una tradizione praticare questo sport. I miei allenatori sono stati precursori. Quando ero bambino andavo ad Anterselva a vedere le gare e loro erano i miei idoli, adesso sono molto contento per questa medaglia». E poi un particolare curioso:

«Da ragazzino saltavo la scuola per poter vedere le gare ad Anterselva, ma capivano subito perché non andavo a scuola». "È una vittoria di squadra, sono loro che ci sostengono tutto l'anno, anche quando ancora non arrivano questi risultati, loro ci mettono il cuore, non solo il 100% ma tutto quello che hanno. Quindi devo ringraziare loro. Io? Io ho messo le gambe (ride), c'è dietro un lavoro di quasi 20 anni, che è iniziato quando avevo 10 anni, quando ho iniziato a praticare questo sport. È cambiato tantissimo da allora, tante sconfitte da cui ho imparato. Questo è il biathlon che ci sono più sconfitte che vittorie e per questo bisogna godersi questi momenti ancora più speciali.

L'inseguimento di domani? Adesso devo concentrarmi e devo cercare di dormire bene, non sarà facile con tutte queste emozioni. E non vedo l'ora di prendere la medaglia in mano. Per adesso sembra solo un sogno". «È stato bravissimo, poi ovviamente serve fortuna nel beccare il momento giusto al poligono per non avere vento, soprattutto in questi giorni in cui ce n'è tanto, cambia spesso (direzione, ndr) e devi reagire». Questo il commento di Dorothea Wierer a Casa Italia. «È stato bravo, meglio di così non poteva andare».

LE 4 PRECEDENTI — Queste le altre medaglie (1 argento e 3 bronzi) conquistate dai biathleti alle Olimpiadi prima di Windisch: 1998 Nagano - argento di Pieralberto Carrara 20 km; 1988 Calgary Johann Passler 20 km e - Staffetta 4x7,5 km (Kiem, Taschler, Passler, Zingerle) 2014 Sochi - Staffetta mista (D.Windisch, L.Hofer, Wierer, Oberhofer).

