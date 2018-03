13 mar 2018 13:39

LA VERSIONE DI MUGHINI: “GOVERNARE LA “POETICA” DEL COMUNICARE È PER ME UN DOGMA. USARE, COME HA FATTO SARRI, L’ESPRESSIONE “NON LA MANDO A FARE IN CULO PERCHÉ LEI È CARINA”, SAREBBE UN TALE ORRORE AI MIEI OCCHI E ALLA MIA SENSIBILITÀ CHE MI GUARDEREI ALLO SPECCHIO E MI SPUTEREI IN FACCIA”