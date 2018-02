VIDEO! BURIAN FERMA LA JUVE – BUFERA DI NEVE A TORINO: RINVIATA JUVENTUS-ATALANTA – SI RECUPERA IL 13 O IL 14 MARZO - IL SUPERGOL DELLA GIORNATA LO METTE A SEGNO IN SAMP-UDINESE ZAPATA DOPO UN "COAST TO COAST" ALLA WEAH: “MA VOLEVO CROSSARE” (VIDEO)

Da gazzetta.it

juve atalanta

Juventus-Atalanta rinviata per neve. L'improvvisa nevicata che ha colpito Torino dalle 17 ha imbiancato velocemente il prato dello Stadium, visto che la temperatura è sottozero. I test di cui necessita la goal-line technology hanno poi costretto gli addetti al campo a rimuovere i teloni che erano stati piazzati preventivamente.

LA DECISIONE — Intorno alle 18 il sopralluogo decisivo dell'arbitro Mariani coi capitani Buffon e Toloi e la decisione di rinviare. Qualche fischio è arrivato dalle tribune, anche perché la nevicata, secondo i bollettini meteo, era destinata ad attenuarsi verso le 18.30/19 e il regolamento prevede la possibilità di aspettare un po' di tempo prima di prendere una decisione definitiva. E in effetti, intorno alle 18.30, la nevicata è andata scemando. La prima data disponibile per il recupero è mercoledì 14 marzo, anche se una data non è stata ancora comunicata ufficialmente e bisognerà attendere l'esito di Tottenham-Juve.

zapata