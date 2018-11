VIDEO! IL CAPOLAVORO DI CR7 NON BASTA: LO UNITED RIBALTA LA JUVE NEL FINALE, L'ESULTANZA DI MOURINHO FA ARRABBIARE BONUCCI E I BIANCONERI - OVAZIONE PER POGBA-LA ROMA PASSA A MOSCA, OTTAVI A UN PASSO – KLUIVERT SHOW: "IL CAMBIO? NON E’ STATO BELLO" - DI FRANCESCO: “NON BISOGNA ACCONTENTARSI…”- VIDEO

Juve, ottavi rimandati. Il Manchester United ribalta lo svantaggio e vince 2-1 a Torino. Il match dello Stadium si infiamma nel secondo tempo dopo che al 65’ Ronaldo trova un gran gol al volo sfruttando l’assist di Bonucci. Nel finale in tre minuti cambia tutto: all’86’ gol su punizione di Mata, all’89’ una palla vagante in area finisce in porta con l’ultimo tocco attribuito ad Alex Sandro. Ottavi rimandati, si deciderà tutto negli ultimi 180’.

"Il risultato è importante, ma potevamo fare meglio nel cercare il terzo gol, non mi piace vedere la mia squadra accontentarsi del minimo vantaggio. Abbiamo la forza, abbiamo dimostrato di essere pericolosi, lo possiamo fare con più continuità, non voglio che si scherzi troppo". Eusebio Di Francesco dopo l'importante vittoria in Russia sul Cska Mosca che avvicina i giallorossi agli ottavi è soddisfatto per metà: "Stiamo crescendo - spiega ai microfoni di Sky Sport -. Ma dobbiamo cercare di chiudere prima le partite. Abbiamo affrontato una squadra brava a giocare fra le linee e vedo che c'è una crescita ma non dobbiamo mai scherzare troppo perché partite così è sempre meglio chiuderle segnando un altro gol. Ho visto il centrocampo in crescita, Cristante all'inizio ha fatto fatica, ora sta entrando nei meccanismi".

DZEKO, SAMP E SCHICK — Poi sulla prestazione di Dzeko: "Edin può fare sempre di più - spiega ancora Di Francesco -. Ci sono state situazioni in cui i compagni potevano servirlo meglio. A volte dobbiamo calciare e invece facciamo l'assist, in questo dobbiamo crescere, ma abbiamo tanti giovani che con l'esperienza miglioreranno". Domenica in campionato c'è la Samp e per la Roma è d'obbligo tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila con Napoli e Fiorentina: "E' una partita importante, dovremo essere bravi a recuperare le energie - spiega il tecnico giallorosso -. Tornando a Roma capiremo quale sarà la formazione ideale da mettere in campo e sicuramente cambierò qualcosa per avere dinamicità e forze fresche. Contro la Sampdoria potrei fare delle altre scelte in attacco, non ho messo Schick qui ma magari giocherà la prossima. La Sampdoria è una squadra molto pericolosa con un ottimo palleggio".

Sei arrabbiato per non aver terminato il match? In ogni caso hai giocato molto bene causando anche l’espulsione.

Non era mia intenzione, ma non posso farci niente. Lui ha preso la decisione, non è stato bello ma succede nel calcio.

Cosa succede in campionato alla Roma?

Non lo so, noi crediamo nella nostra squadra squadra e vinciamo le partite. Questa è la cosa importante e in campionato dobbiamo vincere di più, da squadra.

Eri stanco quando sei uscito.

Volevo continuare a giocare, ma non c’è problema perché Under è un grande giocatore. Forse ero un po’ stanco e non potevo dare il massimo. Guardiamo alla prossima partita…

