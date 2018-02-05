VIDEO-FLASH! - ''THE VAR'', OVVERO L'HORROR PIU' SPAVENTOSO DELLE VOSTRE DOMENICHE: ''C'E' UN VIDEO CHE TI FA MORIRE DOPO 7 GIORNI DALL'AVERLO VISTO'' - IL TRAILER DI GIORGIO CROCE NANNI SULLA MOVIOLA IN CAMPO CHE FA IMPAZZIRE GLI ALLENATORI E DEPRIMERE GLI ARBITRI. IN STILE ''THE RING''...-
PIERO CELLI RICORDA – ‘’UNA SERA MI CHIAMA FRANCO TATÒ, MIO AMICO, MANAGER DI ALTO PROFILO, SERISSIMO, TALVOLTA GELIDO, ALL’EPOCA CAPO DELL’ENEL, SPOSATO CON SONIA RAULE, BELLISSIMA COME SEMPRE, EX MODELLA QUARANTENNE. ''CARO PIERO, ECCO IO VORREI, CIOÈ LEI VORREBBE, INSOMMA NOI DUE VORREMO CHE SONIA PRESENTASSE IL FESTIVAL DI SANREMO…”
‘MI PENTO PER AVER PUBBLICATO LA FOTO DELLA BOLDRINI SGOZZATA. NON L’HO CREATA IO QUELL’IMMAGINE’ - PARLA GIANFRANCO CORSI, 58ENNE DELLA PROVINCIA DI COSENZA, NELL’ENCLAVE ALBANESE: ‘NON SONO ESTREMISTA NÉ RAZZISTA. POLITICAMENTE SONO VICINO AI 5 STELLE, VOLEVO ESPRIMERE FRUSTRAZIONE PER TUTTI QUESTI IMMIGRATI’ - NEL PAESE TUTTI LO CONOSCONO E TUTTI LO DIFENDONO
MA I RISTORANTI STELLATI, FANNO SOLDI? - CRISTIANA LAURO: ‘RINCORRERE LE STELLE MICHELIN NON SEMPRE PORTA BENE AI RISTORATORI, VISTO CHE ALCUNI FATICANO A STARE A GALLA - AFFIDATEVI AI ‘PADRI GASTRONOMI’ ITALIANI: CI SONO ENZO VIZZARI E CLARA BARRA, EDOARDO RASPELLI E ALLAN BAY. A ROMA NON TRADISCE ‘PUNTARELLA ROSSA’, QUANTO AL CRITICO MASCHERATO VISINTIN, BEH…’
INVENTO, DUNQUE SONO – LE GRANDI INVENZIONI NATE DA PERSONE COMUNI: DALLA FASCIATURA DELL’AORTA COME SE FOSSE UN TUBO ALLA MANO MECCANICA DA UNA STAMPANTE “3D” – DA UN RAGAZZO ITALIANO LA SOLUZIONE PER FAR FUNZIONARE UNA MACCHINA SENZA L’USO DELLE MANI - COME FARSI UNA DOCCIA SENZA BAGNARE I PUNTI DI SUTURA SUL TORACE?
COLPO GENOA: LAZIO BEFFATA, SI INFIAMMA LA CORSA AI POSTI IN CHAMPIONS: L’INTER E’ A UN PUNTO, LA ROMA A MENO 2 DAGLI INZAGHI BOYS – A PANDEV REPLICA PAROLO, POI IL VAR ANNULLA UNA RETE A LAXALT CHE POI AL ’92 REALIZZA IL GOL VITTORIA – IN PREMIER LEAGUE IL CHELSEA CROLLA COL WATFORD: CONTE SEMPRE PIU’ IN BILICO – VIDEO
CAFONALINO – DA GIOVANNA REI IN ABITO LUNGO DI VELLUTO, A MICHELE GUARDÍ CON LA MOGLIE, DALL’EX MISS ITALIA ALICE SABATINI CON IL FIDANZATO FINO A CECCHI PAONE E GIÒ DI TONNO: STANDING OVATION AL SISTINA PER LA PRIMA DI “DORIAN GRAY”, L'OPERA PRODOTTA DA PIERRE CARDIN PER FESTEGGIARE I 70 ANNI DELLA SUA CARRIERA