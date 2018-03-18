VIDEO-FLASH! NON E’ MAI TROPPO ICARDI!– MAURITO CALA IL POKER E RAGGIUNGE QUOTA 103 GOL IN SERIE A:A  MEZZ’ORA DALLA FINE L’INTER HA GIA’ RIFILATO 5 PAPPINE ALLA SAMP- GUARDA IL PAZZESCO GOL DI TACCO DEL BOMBER NERAZZURRO (NON CONVOCATO DAL CT DELL’ARGENTINA SAMPAOLI) - VIDEO

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NEGLI ANNI ’90 C’ERA UN IMPRENDITORE, BERLUSCONI, CHE CON LE SUE TV CAVALCAVA TANGENTOPOLI, SALVO POI ESSERNE SOPRAFFATTO. ADESSO ABBIAMO URBANO CAIRO, INCERTO SE ENTRARE IN POLITICA O NO, IL QUALE HA MESSO LA7 AL SERVIZIO DEI GRILLINI E IL SUO 'CORRIERE DELLA SERA' SU POSIZIONI SEMPRE PIÙ SPESSO POPULISTE - SE CONTINUA QUESTO BALLETTO INFINITO DI CHIACCHIERE IL RISCHIO È CHE I MERCATI DAVVERO IMPAZZISCANO E BRUXELLES SIA COSTRETTA A MANDARCI LA TROIKA. OPPURE ANCORA UNA VOLTA DOBBIAMO ASPETTARCI IL CONIGLIO DAL CILINDRO DI MATTARELLA, IERI MARIO MONTI OGGI MAGARI RAFFAELE CANTONE

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