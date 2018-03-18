VIDEO-FLASH! NON E’ MAI TROPPO ICARDI!– MAURITO CALA IL POKER E RAGGIUNGE QUOTA 103 GOL IN SERIE A:A MEZZ’ORA DALLA FINE L’INTER HA GIA’ RIFILATO 5 PAPPINE ALLA SAMP- GUARDA IL PAZZESCO GOL DI TACCO DEL BOMBER NERAZZURRO (NON CONVOCATO DAL CT DELL’ARGENTINA SAMPAOLI) - VIDEO-
OLE', GODO COME UN TORO! ALLA CORRIDA SPAGNOLA LA BESTIACCIA INFILZA LA TORERA-NANA, LA METTE A TERRA, MA POI SI ECCITA E PROVA A MONTARLA! - VIDEO
NEGLI ANNI ’90 C’ERA UN IMPRENDITORE, BERLUSCONI, CHE CON LE SUE TV CAVALCAVA TANGENTOPOLI, SALVO POI ESSERNE SOPRAFFATTO. ADESSO ABBIAMO URBANO CAIRO, INCERTO SE ENTRARE IN POLITICA O NO, IL QUALE HA MESSO LA7 AL SERVIZIO DEI GRILLINI E IL SUO 'CORRIERE DELLA SERA' SU POSIZIONI SEMPRE PIÙ SPESSO POPULISTE - SE CONTINUA QUESTO BALLETTO INFINITO DI CHIACCHIERE IL RISCHIO È CHE I MERCATI DAVVERO IMPAZZISCANO E BRUXELLES SIA COSTRETTA A MANDARCI LA TROIKA. OPPURE ANCORA UNA VOLTA DOBBIAMO ASPETTARCI IL CONIGLIO DAL CILINDRO DI MATTARELLA, IERI MARIO MONTI OGGI MAGARI RAFFAELE CANTONE
TREMANO LE AGENZIE DI VIAGGIO: AMAZON SI BUTTA PURE NEL TURISMO? - SECONDO MORGAN STANLEY, IL PROSSIMO MERCATO CHE JEFF BEZOS VUOLE CONQUISTARE È QUELLO DEI VIAGGI: ‘POTREBBE TRANQUILLAMENTE INVESTIRE 620 MILIONI ALL’ANNO DI DOLLARI, CIOÈ LA CIFRA NECESSARIA A BOOKING.COM ED EXPEDIA PER MANTENERE IL LORO CATALOGO DI HOTEL E AEREI..."’
PESCE, FORMAGGI E SPEZIE DEI PAESI TUOI - NOCCIOLE TURCHE, PISTACCHI IRANIANI, FRAGOLE EGIZIANE, IL PANGASIO DEL VIETNAM: LA BLACK LIST DEI CIBI PERICOLOSI - TRA GLI ALIMENTI DA TENER LONTANO DALLA TAVOLA ANCHE LATTE E FORMAGGI PROVENIENTI DALLA VICINA FRANCIA
SPAL-LATA ALLA JUVE – DOPO 12 VITTORIE, I BIANCONERI FERMATI A FERRARA SULLO 0-0: IL NAPOLI PUO’ TORNARE A MENO DUE – IL BUNKER DI SEMPLICI REGGE - ALLEGRI: "LORO HANNO FATTO UNA GARA DI LOTTA. CON MOLTI FALLI...LO SCONTRO DIRETTO COL NAPOLI? INUTILE FARE CONTI" - FELTRI (TIFOSO DELL’ATALANTA): "GRANDISSIMA SPAL. VIVA IL CALCIO PROVINCIALE E POVERO"
CAFONALINO – DISCOMUSIC, FIUMI DI VERDICCHIO E TANTO CALCIO AL COMPLEANNO DI GUIDO D’UBALDO, FIRMA STORICA DEL "CORRIERE DELLO SPORT" E SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI – DA MAURIZIO BATTISTA AD ALDO CAZZULLO, DA FILIPPO CECCARELLI A DODO CHIERICO, CAMPIONE D’ITALIA CON LA ROMA DI LIEDHOLM NEL 1983: ECCO CHI C’ERA…