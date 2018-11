VIDEO! “BRANCO DI CODARDI!” IL DIFENSORE DELLA CROAZIA LOVREN ATTACCA GLI SPAGNOLI DOPO LA VITTORIA E SI SCAGLIA CONTRO SERGIO RAMOS: "GLI HO DATO UNA BELLA GOMITATA. PARLA ORA, AMICO..." - TRA IL CENTRALE DEL LIVERPOOL E IL CAPITANO DEL REAL NON CORRE BUON DALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE QUANDO... - VIDEO

Non è bastata la vittoria per 3-2 al 93’ a Dejan Lovren per chiudere la serata senza polemiche. Il difensore croato ha attaccato Sergio Ramos e gli spagnoli in un video postato sui social network dagli spogliatoi di Zagabria. Il difensore del Liverpool ha pubblicato su Instagram anche una foto che lo immortala mentre svetta sul centrale spagnolo che, invece, si porta dolorante una mano alla testa. "L'ho colpito con il gomito", scrive Lovren secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "Marca".

Tra i due non corre buon sangue da tempo, dalla finale di Champions League che i blancos hanno vinto a Kiev contro i Reds e con Sergio Ramos protagonista dell'infortunio che ha costretto Salah a lasciare il campo e poi di un colpo sferrato a Karius in un'azione di gioco. Già nei giorni scorsi Lovren aveva attaccato il collega di reparto, sostenendo che è un difensore che commette tanti errori ma dal momento che il suo Real vince con diversi gol di vantaggio nessuno se ne accorge.

Lovren ha criticato anche le furie rosse: "Abbiamo dimostrato di avere più attributi di loro, gli spagnoli, invece, di non avere fair play visto che non ci sono venuti a fare i complimenti per la nostra vittoria, lo ha fatto solo Morata, gli altri no. Noi quando abbiamo perso 6-0 in casa loro, siamo andati a salutarli perché siamo sportivi. Pensando di essere superiori, ma non lo sono".

Chissà cosa ne penserà Luka Modric, connazionale di Lovren, ma compagno di squadra di Sergio Ramos al Real Madrid. "Se Luka giocasse nella Germania o nella Spagna riceverebbe molta più attenzione e vincerebbe il Pallone d'Oro, ma noi siamo un piccolo Paese". Infine una battuta su Inghilterra-Croazia, ultimo match valido per la Nations League, chi vince accede alla Final Four, in caso di pareggio sarà la Spagna a passare il turno. "Gli inglesi hanno paura di noi, ma in generale tutti ci temono e così deve essere perché lo meritiamo". (in collaborazione con Italpress)

