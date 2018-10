VIDEO! “NON SIAMO ALLA FIORENTINA” – LA SBROCCATA DI ALLEGRI CON BERNARDESCHI PER QUALCHE DRIBBLING DI TROPPO DURANTE LA PARTITA CON LO YOUNG BOYS - "GLI HO TIRATO UN PO' LE ORECCHIE, PERCHÉ IN ALCUNE SITUAZIONI DOVEVA PASSARE DI PIÙ LA PALLA" - MAROTTA DA' L'ADDIO ALLA SIGNORA PORTANDOSI A CASA 5,6 MILIONI: PER LUI UN FUTURO IN FIGC, AL 'CLUB ITALIA'? - VIDEO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Giuseppe Marotta, ormai ex amministratore delegato della Juventus, archivia la sua ultima stagione nel club bianconero con uno stipendio complessivo da 5,6 milioni di euro. Marotta ha infatti percepito nell'esercizio 2017/2018 (chiuso al 30 giugno) uno stipendio fisso di 1,5 milioni, un bonus variabile di 500mila euro 'legato al raggiungimento di obiettivi assegnati a inizio esercizio', 100mila euro per la vittoria dello scudetto e 502mila euro per retribuzione in qualita' di dirigente. Oltre a cio', il manager ha incassato 3 milioni di euro per il cosiddetto Long Term Incentive Plan, cioe' un piano di incentivi stabilito su un orizzonte temporale di quattro anni (dal 2014 al 2018) e correlato a vari obiettivi finanziari posti dal cda, tra cui il contenimento dei debiti netti e l'andamento dei ricavi e del risultato operativo. Un piano destinato a 16 dipendenti che occupano posizioni di rilievo nella Juventus - si legge in documenti della societa' - e che ha visto 'il pieno raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati'. L'altro stipendio pesante nel cda juventino e' quelle del Cfo Aldo Mazzia (anche lui in uscita come Marotta), che ha percepito 2,2 milioni (1,8 milioni di bonus a lungo termine). Il presidente Andrea Agnelli ha percepito un fisso da 450mila euro, il vice presidente Pavel Nedved di 400mila euro.

2. IL VIDEO VIRALE, ALLEGRI BACCHETTA BERNARDESCHI: «NON SIAMO ALLA FIORENTINA»

«Non siamo alla Fiorentina», condito da una tipica, poco ortodossa, espressione italiana multi-uso. È la frase catturata da un video amatoriale proveniente dalla tribuna dell'Allianz Stadium durante il match di Champions League fra Juventus e Young Boys. Mittente Massimiliano Allegri, destinatario, con tutta probabilità, Federico Bernardeschi, alla luce delle parole del tecnico livornese nel post-gara: «Ha fatto una bella partita, anche se gli ho tirato un po' le orecchie, perché in alcune situazioni doveva passare di più la palla». L'ex Viola, reo di qualche dribbling di troppo, sta vivendo il momento più importante della sua carriera, grazie ad una condizione fisica straripante ed un'autoconsapevolezza dei propri mezzi che aumenta a dismisura di giorno in giorno.

Il Conte Max assiste fiero ai progressi del giovane rampante e batte il ferro ora che è caldo, alternando il bastone alla carota. Il tutto, mentre si sta compiendo la trasformazione tattica da esterno d'attacco a mezz'ala, senza tuttavia rinunciare alla duttilità del calciatore originario di Carrara, utilizzato all'occorrenza anche da trequartista. L'esilarante video della reprimenda è già virale su 'Instagram'.

