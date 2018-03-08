chiellini astori astori e la compagna astori 20 astori francesca fioretti e davide astori 6 astori 19 astori 4 astori
VIDEO! "GUARDO MIA FIGLIA E STO MALE PER LA SUA FAMIGLIA" - GIORGIO CHIELLINI IN LACRIME RICORDA ASTORI: "E' RIDUTTIVO DEDICARGLI LA VITTORIA PERCHE’ LA VITTORIA NON E’ NIENTE" - ECCO LE COMMOVENTI PAROLE IN INGLESE - VIDEO-
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LA DOLCE VITTI – DA MUSA DI ANTONIONI ALLA SVOLTA COMICA NONOSTANTE LEI VOLESSE "DISPERATAMENTE FARE LA TRAGICA", A ROMA UNA MOSTRA CELEBRA L' ATTRICE REGINA DELLA COMMEDIA ITALIANA – SORDI: "ERA L’IDEALE PER RECITARE IN COPPIA" - E PENSARE CHE UN MEDICO LE DISSE: “CON QUELLE CORDE VOCALI ARRUGGINITE, TUTTO POTRÀ FARE TRANNE CHE L' ATTRICE” - VIDEO
PAROLA D’ORDINE: DERENZIZZARE IL PD - ROSATO: ‘RENZI NON PARTECIPERÀ ALLE PROSSIME PRIMARIE. CALENDA? SI È APPENA ISCRITTO’ - EMILIANO VUOLE FAR RIENTRARE BERSANI, SPERANZA E GRASSO. MA SUL PRESIDENTE DEL SENATO NON CI FACCIA AFFIDAMENTO: DEVE AL PD DECINE DI MIGLIAIA DI EURO! - ROSY BINDI: ‘RENZI SI DIMETTA SUBITO, LA PAROLA ROTTAMAZIONE VA CANCELLATA DAL VOCABOLARIO’. E STRONCA CALENDA
FLASH! - ELLIOT SOSTIENE DI AVERE I NUMERI PER DARE IL GIRO ALLA GOVERNANCE DI TIM - CONTATTI CON IL GOVERNO DI ROBERTO SAMBUCO DELLO STUDIO VITALE E C. PER CONFERMARE CHE LA PRESENZA DI UN FONDO SAREBBE MEGLIO DI VIVENDI – FULVIO CONTI PRESIDENTE, GUBITOSI NON HA ANCORA DATO DISPONIBILITÀ PER AD - APPRONTATO UN PIANO INDUSTRIALE COMPATIBILE CON I DESIDERATA DEL GOVERNO – INCONTRO A LONDRA ELLIOTT-TIM NELLE PROSSIME ORE…
I FUNERALI PIU’ STRANI DI SEMPRE - UN BAMBINO DI 4 ANNI DESIDERA IL FUNERALE DI STAR WARS - UN PADRE AVEVA CHIESTO UN FUNERALE VICHINGO - LA VEGLIA FUNEBRE DEI CANI RANDAGI - COME LASCIARE UN SEGNO NELLA CERIMONIA D’ADDIO ALLA VITA TERRENA ESAUDENDO GLI ULTIMI DESIDERI. BRIVIDI ASSICURATI
LA STRAGE CONTINUA: LA DONNA FERITA A COLPI DI PISTOLA DAL MARITO CARABINIERE HA SAPUTO DELLA TRAGICA FINE DELLE FIGLIE. "NON RICORDAVA NULLA DEL MASSACRO" – L’UOMO DOPO AVERLE SPARATO, HA UCCISO LE DUE BIMBE E SI E’ AMMAZZATO – ANTONIETTA NON SARÀ AL FUNERALE A CISTERNA DI LATINA
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO