NO WANDA, NO PARTY. ICARDI DIMENTICA IL KO CON LA JUVE ALLA FESTA DI COMPLEANNO DELLA MOGLIE TRA KARAOKE E BALLI SFRENATI - ADRIANO PANATTA: "E' ARRIVATO SAU, 'STO SORCIO NERO E HA SEGNATO", CAGLIARI FURIOSO E LUI CHIEDE SCUSA – DILETTA LEOTTA MEGLIO DI FANTOZZI: AMATRICIANA E BIRRA GELATA DAVANTI A BOCA-RIVER - "LEO, SUAREZ E DEMBELÈ FANNO LA LSD: È UN TRIDENTE ALLUCINANTE"

Dal profilo Instagram "CHIAMARSI BOMBER"

Icardi e Lautaro visibilmente distrutti dopo la sconfitta con la Juventus, festeggiano il compleanno di Wanda. Al karaoke però l’intesa è perfetta

2. L' INVIDIA DI FELLAINI

Antonio Dipollina per la Repubblica

- A Sky Sport Alessandro Bonan annuncia che il Milan è la prima squadra ad aver aderito alla nuova campagna anti- pirateria, argomento di cui si parla molto ultimamente. E sbuca in uno spot Pepe Reina che parla di « cinque milioni di pirati » e rivolge un appello accorato a non distruggere il giocattolo calcio a forza di truffe e Pezzotti.

- Cinque milioni è cifra francamente impressionante e chissà se attendibile, il Pezzotto è un aggeggio che gira in ambienti poco limpidi, costa poco e sostituisce da solo tutti decoder del mondo. Ovviamente il rischio è pubblicizzarlo parlandone, così come l' esistenza di un simile numero di gente a sbafo può far venire al singolo abbonato davanti alla tv il dubbio di essere l' unico ingenuo, diciamo, a pagare. Questione complicatissima e delicata.

- A Quelli che il calcio si scherza sempre, ma ieri tra gli ospiti fissi ( Massimo Mauro, Casarin, Collovati etc) è partito un mini- dibattito su quanto il il Var sta influenzando il comportamento, e anche la crescita in bravura e determinazione, dei difensori italiani. E non era affatto male, anzi.

- Saverio Montingelli: « De Zerbi, come torna a casa dopo questo pareggio in extremis: più deluso, più arrabbiato?.». De Zerbi: « Torno a casa guidando la macchina».

diletta leotta

(90° Minuto, Raidue)

-Manchester United- Arsenal in settimana, c' è un giocatore dello United che si stenta a riconoscere. È Fellaini, che da pochi giorni ha tagliato l' enorme foresta di capelli ricci che lo contraddistingueva da anni. Ma quando gli arriva a tiro il capellone Guendouzi dell' Arsenal e quello gli sfugge, non ci pensa un attimo: lo afferra per la lunghissima chioma e lo mette giù. Quasi a giustificare sé stesso e a mostrare al mondo che con lui non si può più fare la stessa cosa. I social, ovviamente, sono impazziti di felicità.

- Federico Calcagno: «Con ogni evidenza il giocatore stasera ha sbagliato gli scarpini».

Eraldo Pecci: « Vuoi dire che ha messo il sinistro al posto del destro?». ( Raisport)

- « C' era la MSN. Adesso Leo, Suarez e Dembelè fanno la LSD, ed è un tridente allucinante » ( Stefano Borghi, Espanyol- Barcellona, Dazn)

- « Qui funziona come per quell' allenatore che diceva: io i giocatori in campo li dispongo benissimo, ma poi loro si muovono » ( Eraldo Pecci nella telecronaca di Torino- Sud Tirol cita un aforisma leggendario attribuito storicamente ad Alfio Basile. Raisport).

PANATTA

3. PANATTA

Antonio Prisco per il Giornale

Un pareggio difficile da digerire per la Roma nella trasferta di Cagliari e anche per Adriano Panatta, tifoso giallorosso e protagonista di una querelle con la società sarda.

panatta sau

Sono stati molti concitati gli ultimi minuti di Cagliari-Roma, con i i gol di Ionita e Sau e una vittoria buttata al vento per i giallorossi che hanno fatto tanto arrabbiare anche un tifoso romanista doc come Adriano Panatta. L'ex campione di tennis, ospite alla trasmissione Quelli del calcio ha commentato così il pareggio di Marco Sau: ''Questi giocavano in nove. È passata la palla in mezzo a cinque difensori, è arrivato ’sto sorcio nero e ha segnato''.

Le sue affermazioni sono state subito stigmatizzate in studio ma il giorno dopo il Cagliari ha espresso tutta la sua indignazione in un tweet: ''Insultare Marco #Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i Sardi. Panatta campione solo quando giocava''. Sono arrivate puntuali però le scuse immediate dell'ex tennista che ha fatto sapere che ''non si riferiva a Sau ma al suo movimento veloce e imprevedibile''.

