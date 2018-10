VIERI, OGGI E DOMANI: "NON VEDO L’ORA CHE NASCA MIA FIGLIA. MANCA UN MESE E STO IMPAZZENDO. ASSISTERO’ AL PARTO” – LA CONFESSIONE ALLA TOFFANIN: "LE NOZZE? NO PROBLEM. COSTANZA CARACCIOLO È LA NUMERO UNO, LA CONOSCO DA 15 ANNI MA SOLO UN ANNO E MEZZO FA HO INIZIATO A SCRIVERLE DANDOLE I VOTI SU COME SI VESTIVA. POI, CI SIAMO VISTI A ROMA E…"

Da Fuorigioco – La Gazzetta dello Sport - www.gazzetta.it

vieri toffanin

"Non vedo l’ora che nasca mia figlia, manca un mese e sto impazzendo. Assisterò al parto, sarò accanto alla mia compagna: è un’esperienza forte ma voglio essere lì". Bobo scalpita e vuole festeggiare il suo gol più bello. L'ex centravanti della nazionale italiana Christian Vieri, ospite in esclusiva sabato 27 ottobre a Verissimo, si è raccontato a trecentosessanta gradi nel salotto di Canale 5.

FAMIGLIA — A Verissimo l’ex bomber dell’Inter ricorda la prima volta che è arrivato in Italia: "Ho vissuto in Australia fino a 14 anni, poi sono andato dai miei e gli ho detto che volevo giocare a calcio. Sono partito per l’Italia con due sogni: giocare in Serie A e in Nazionale. Volevo realizzarli e ce l’ho fatta. Sono andato a Prato da mio nonno, perché mio papà è di lì e anche lui era stato un calciatore. Per questo motivo, - aggiunge - da subito, mi hanno dato del raccomandato, ma essere criticato mi ha dato forza".

vieri

Intervistato da Silvia Toffanin Bobo-gol ha raccontato anche lo splendido rapporto con i suoi genitori: "Sono sempre stato molto mammone, quando sono venuto in Italia scrivevo a mia madre un sacco di lettere che lei tiene ancora nel portafoglio. Mio padre invece parlava poco, ma mi ha sempre sostenuto. Non me l’ha mai detto, ma so che è orgoglioso di me.

COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI

Mi faceva solo due o tre appunti la domenica sera e quando non diceva nulla ero contento. I miei genitori sono molto aperti, non tutti mi avrebbero dato l’ok per andare dall’altra parte del mondo". Ma la figura più importante all’inizio della carriera di Christian è stato il nonno Enzo: "Mio nonno era follemente innamorato di me. Mi portava ai provini, in giro, dappertutto. È stato il mio primo tifoso, ha creduto in me da subito".

IN LOVE — Ai successi sul campo ultimamente, si sono aggiunti anche quelli nella vita privata grazie alla fidanzata Costanza Caracciolo che presto lo renderà padre (per la prima volta) di una bambina: "Tutta la famiglia è impazzita quando ha saputo della dolce attesa. Costanza è la numero uno, la conosco da 15 anni ma solo un anno e mezzo fa ho iniziato a scriverle dandole i voti su come si vestiva. Poi, ci siamo visti a Roma e abbiamo iniziato a frequentarci. Ora aspettiamo una bimba".

vieri costanza caracciolo

MATRIMONIO — E dopo la paternità potrebbero arrivare le nozze per lo scapolo d'oro del calcio italiano: "Vediamo, ne parleremo, io non ho problemi. Facciamo nascere la bambina poi vedremo".

