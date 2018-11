LA VIO DELL’ORO: L'AZZURRA TRASCINA L'ITALIA ALLA VITTORIA IN COPPA DEL MONDO MI SONO DIVERTITA COSÌ TANTO CHE VOLEVO CHE QUELL'ASSALTO NON FINISSE MAI. ERO TRANQUILLA A QUEL PUNTO HO TIRATO PER DIVERTIRMI, NON GUARDAVO IL RISULTATO E TIRAVO E BASTA, MEGLIO CHE POTEVO. FINCHÉ ALLA FINE...- VIDEO

Marco Gentile per il Giornale

Bebe Vio si dimostra, ancora una volta, una fuoriclasse di livello mondiale per quanto concerne la specialità della scherma paralimpica.

La 21enne veneta, tre giorni fa, si è aggiudicata la gara di fioretto femminile, categoria B, a Tblisi in Georgia nella prima giornata che segnava così l'avvio della fase di qualificazione ai giochi paralimpici che si terranno a Tokyo nel 2020. Con questo successo Bebe Vio ha ottenuto la certezza matematica della conquista della coppa del mondo 2018 per quanto concerne la specialità del fioretto. Bebe è stata la grande protagonista di questa stagione e anche oggi ha trascinato l'Italia paralimpica di scherma alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi.

La Vio, dunque, ha condotto l'Italia alla conquista della coppa del mondo a squadre, battendo con una grande rimonta in semifinale la Cina. Le asiatiche in vantaggio per 40-31 non avevano fatto i conti con la fuoriclasse azzurra che infila 14 stoccate consecutive per il 45-44 finale in favore delle azzurre. In finale, poi, l'Italia ha avuto la meglio per 45-33 contro l'Ungheria con Bebe Vio sempre grande protagonist con ben 18 stoccate totali, circa il 40%. Bebe al termine della gara ha commentato: "Mi sono divertita così tanto che volevo che quell'assalto non finisse mai. Ero tranquilla a quel punto ho tirato per divertirmi, non guardavo il risultato e tiravo e basta, meglio che potevo. Finché alla fine... che bella la scherma, soprattutto quando posso condividerla con la mia squadra".

