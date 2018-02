TOTO-BILDERBERG: SARÀ A TORINO O VENEZIA? - I SITI SERBI SCRIVONO CHE LA PREMIER ANA BRNABIC HA RICEVUTO L’INVITO PER LA RIUNIONE ANNUALE DELLA ‘SPECTRE’ DEI POTERI MARCI, CHE SI TERRÀ A GIUGNO IN UNA LOCATION NON ANCORA RESA NOTA - MA C’È CHI PENSA CHE L’IPOTESI TORINO SIA UN MODO PER DEPISTARE I CONTESTATORI, E CHE LA VERA DESTINAZIONE SIA VENEZIA: ECCO PERCHÉ…