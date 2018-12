A VOI “IL GRAN NASONE” DI MODRIC, A NOI LE "PUPPE DORATE" DI DILETTA – MENTRE SI ASSEGNAVA IL PALLONE D’ORO (SENZA ITALIANI IN CLASSIFICA), LA SERIE A SI BALOCCAVA AL GALA’ DEL CALCIO CON UNA LEOTTA COL DECOLLETE' SPENNELLATO D'ORO COME UN TACCHINO NEL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO – LA FOTO CON GLI JUVENTINI E DYBALA IN TILT – IL BACIO DI IMMOBILE CON LA SUA JESSICA. E AIDA YESPICA…

Da www.golssip.it

diletta leotta

Diletta Leotta ha presentato il Galà del Calcio 2018. All’evento protagonisti tanti calciatori del campionato italiano, ma non solo. Oltre al look da regina di Diletta spazio anche alle wags (la moglie di Ciro Immobile) e a modelle (come per esempio Aida Yespica) presenti all’evento.

SEXY LEOTTA

Da www.calcioweb.eu

E’ andato in scena il Gran Galà del calcio, Diletta Leotta grande protagonista, è stata scelta la Top 11 della scorsa stagione: l’ex romanista Alisson in porta, difesa a quattro con Cancelo (nella passata stagione all’Inter), Koulibaly, Chiellini e Alex Sandro, a centrocampo Pjanic, Milinkovic Savic e Nainggolan, tridente formato da Icardi, Immobile e Dybala. Icardi ha portato a casa il premio per il top gol con il colpo di tacco contro la Sampdoria, tra gli arbitri premiato Gianluca Rocchi. Scatenata la sexy Diletta Leotta che ha incantato, la giornalista sempre più bella. Al termine della premiazione foto di gruppo tra i calciatori della Juventus e la bella Diletta, la reazione dei calciatori bianconeri ha scatenato la reazione del web soprattutto quella di Dybala.

ciro e jessica immobile

diletta leotta allegri diletta leotta modric de andrè racconta la serie a diletta leotta diletta leotta diletta leotta ciro e jessica immobile totti rocchi aida yespica aida yespica totti rocchi totti pirlo totti pjanic alisson diletta leotta diletta leotta con gli juventini