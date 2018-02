UNA DI VOI! LA YOUTUBER 15ENNE IRIS FERRARI IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI LIBRI PIU’ VENDUTI SU AMAZON – "SOFIA VISCARDI? QUANDO ERO PICCOLA ERA IL MIO IDOLO. I SUOI VIDEO? MI FACEVANO RIDERE. ORA HA UN PO' ABBANDONATO. IO NON VOGLIO FARLO, NON VOGLIO DELUDERE NESSUNO" - RACCONTA DI ESSERE STATA VITTIMA DI CYBERBULLISMO E SOGNA UN FUTURO DA... – VIDEO

Martina Pennisi per il Corriere della Sera

Se si chiede a Iris Ferrari se sa chi sia Michael Wolff risponde: «No, non lo conosco». Ha 15 anni, ed è comprensibile. Allora le spieghi che con il suo Una di voi ha negato la testa della classifica dei libri più venduti su Amazon a Fuoco e furia, dentro la Casa Bianca di Trump nella prima settimana di uscita.

Sorride un po' intimidita - lo ripete spesso: «Sono timida» -, e annuisce: «Mi fa piacere, certo». Anche perché il suo esordio letterario, in cui racconta la sua (ancora breve) vita, dai primi passi nel web-spettacolo passando per i rapporti con la famiglia e i fan, ha scalato la graduatoria - parziale dell' intero mercato, ma indicativa - con i soli pre-ordini (in vendita da martedì, nei 10 giorni precedenti ha tenuto la vetta con le prime 2 mila copie, già esaurite).

È quando le citi Sofia Viscardi, altra youtuber prestata all' editoria libraria attualmente in classifica, più in basso di lei, che si accende: «Non me lo sarei mai aspettata. Quando ero piccola era il mio idolo, i suoi video mi facevano ridere. Adesso ne pubblica meno, ha un po' abbandonato. Io non voglio farlo, non voglio deludere nessuno».

Con «nessuno» intende nessuno degli «uniconi».

Chiama così i suoi milioni di seguaci, tra l' app musical.ly, dove la sostengono in un milione e mezzo, e il canale Youtube, aperto nel 2015, a cui hanno aderito oltre 380 mila iscritti. «La prima è per divertirsi, su Youtube si possono fare cose più costruttive», spiega.

Effettivamente, la 15enne milanese figlia della giornalista Roberta Ferrari e assoldata dalla scuderia Newco di Francesco Facchinetti, quella di Francesco Sole e Frank Matano, usa sia la webcam sia il libro per rivolgersi ai suoi coetanei in modo preciso e diretto.

A proposito del cyberbullismo, ad esempio: Iris racconta in Una di voi di essere stata presa di mira su WhatsApp.

Per risolvere la faccenda è stato necessario l' intervento della polizia postale e una minaccia di denuncia. «L' ho detto subito a mia mamma. Lei mi ha aiutata, ma spesso gli adulti giudicano, non riescono a far sentire a loro agio i propri figli su determinati argomenti. Tra coetanei ci si ascolta e capisce di più. E io sono fiera di aiutare chi mi segue con il racconto delle mie esperienze».

Sul valore dei rapporti (solo) virtuali Iris sembra avere le idee chiare: «Sono conoscenti, ma l' amicizia è un' altra cosa. Bisogna vivere dei momenti insieme per definirsi amici».

A chi viene attaccato in Rete consiglia di «ignorare i commenti negativi». Ed è consapevole di dover tutelare alcuni aspetti del suo privato: dal numero di telefono - «chi me lo chiede non capisce che se dovessi darlo a tutti non riuscirei a gestirlo» - a questioni più delicate, come l' assenza della figura paterna, cui nel libro fa solo un accenno. Di quanto accadrà alle urne il 4 marzo ancora non si interessa. Mentre frequenta il liceo artistico, Iris sogna un futuro sul set cinematografico, come Giulia Michelini, la sua attrice preferita. Perché lei? «È timida, come me».

