Da www.gazzetta.it

Antonio Cassano si allenerà da lunedì con la Virtus Entella. Lo ha annunciato la società di Chiavari che attualmente milita in Serie C in attesa di sapere se potrà ottenere la riammissione in Serie B: "La Virtus Entella comunica di avere accolto la richiesta di Cassano che da lunedì prossimo si allenerà con la prima squadra agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia, senza alcun vincolo contrattuale". Un avvicinamento che potrebbe rappresentare un primo passo verso la definizione di un accordo con l'attaccante che ha vestito le maglie di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma.

FERMO DAL 2016 — A 36 anni, Fantantonio non gioca una partita ufficiale dall'8 maggio 2016 (il derby perso 3-0 dalla Sampdoria contro il Genoa) e dal gennaio del 2017 è senza squadra dopo il divorzio con il club blucerchiato. Un anno fa iniziò il ritiro con l'Hellas Verona, ma l'esperienza finì dopo pochi giorni. Nel frattempo ha continuato ad allenarsi duramente per restare in forma. Questa estate, c'era stata la suggestione del ritorno a Parma, ma nulla si era concretizzato. Cassano si è iscritto al corso per diventare direttore sportivo, ma ha detto di sentirsi ancora un calciatore quindi non pensa di frequentarlo. Ora riparte dall'Entella, al momento solo per allenarsi e tornare a vivere la vita di uno spogliatoio. La prima seduta, in programma lunedì alle 15.30, sarà aperta al pubblico.

