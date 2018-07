LA SERIE A CHE VERRA’ – PARTENZA COL BOTTO PER ANCELOTTI: SUBITO LAZIO E MILAN - CR7 DEBUTTA CONTRO IL CHIEVO, AL BENTEGODI (COME MARADONA 34 ANNI FA) – TUTTE LE DATE DELLE GRANDI SFIDE, NON PRENDETE IMPEGNI IL 30 SETTEMBRE: JUVE-NAPOLI E ROMA-LAZIO, SANTO STEFANO CON INTER-NAPOLI – L'AD DELLA JUVE MAROTTA: "BONUCCI? IN DIFESA SIAMO AL COMPLETO" - VIDEO