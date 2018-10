WANDA NARA MOMENTS: “MAROTTA? L’HO INCONTRATO PER CASO UNA VOLTA AD UN PREMIO: L’HO SALUTATO E HO CAMBIATO POSTO…" - "L’INTER? TI EMOZIONA PIU’ DELLA JUVE". ECCO PERCHE’ - E POI PARLA DI LAUTARO E ICARDI

Intervenuta come di consueto negli studi di Mediaset durante il programma “Tiki Taka”, Wanda Nara, la moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato in vista dell’impegno dell’Inter di mercoledì di Champions League contro il PSV Eindhoven: “Parto mercoledì. Abbiamo un entusiasmo importante, prima di tutto perché essere qua in Champions è qualcosa che ci aspettavamo tutti. L’Inter ti emoziona.

Marotta? L’ho incontrato per caso una volta ad un premio per il capocannoniere con Mauro: l’ho salutato e ho cambiato posto con mio figlio e ho messo lui in mezzo (ride, ndr). Lautaro e Icardi insieme? Penso di sì, è l’idea della squadra: Lautaro quando è arrivato voleva giocare con Mauro. In Argentina ha fatto tanti gol e un successo enorme con un 9 come Mauro, Lisandro Lopez: è abituato a giocare con un 9.

Devono trovarsi, stanno lavorando, ma penso possano giocare insieme. E’ un’alternativa più, questa soluzione di turnover sta funzionando: anche Mauro è contento che non ci sia più Icardi-dipendenza, la squadra può andare anche senza di lui. Mauro è tranquillo per questo. Inter o Juve? E’ più emozionante andare a vedere una partita dell’Inter, con la Juve vai a vedere una partita in cui già sai che sono bravi. L’emozione che ti dà l’Inter non te la dà la Juve”.

