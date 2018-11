WANDA E QUEL TOCCO DI MANO DI ICARDI: “COSA STAI FACENDO, MY HOT BABY?” – LA MOGLIE-AGENTE DEL BOMBER INFIAMMA INSTAGRAM CON UNA FOTO DI MAURITO MENTRE SI TOCCA LE PARTI INTIME – PIOGGIA DI COMMENTI: “E’ UNO SCONGIURO PORTAFORTUNA”, “E’ SOLO PRURITO”, “CONTROLLO ARTIGLIERIA…”

Da www.corrieredellosport.it

icardi wanda nara

«Cosa stai facendo, my hot baby?». Wanda Naraprovoca simpaticamente Mauro Icardi sui social. La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha pubblicato una foto in cui si vede il capitano nerazzurro in una posa un po’ particolare: il bomber, in campo, approfitta di una pausa per toccarsi le parti intime. Nulla di sconcio, soltanto una normale istantanea che ha fomentato l’ilarità dei tifosi nerazzurri e i relativi commenti su Instagram: “Controllo artiglieria”, “È uno scongiuro portafortuna”, “Avrà avuto solo un prurito”.

wanda nara

Intanto Maurito, nell’impegno casalingo di sabato contro il Genoa, dovrebbe partire regolarmente dal 1’ anche se Lautaro Martinez - come spiegato in conferenza da Spalletti - scalpita: «Se scelgo lui non è per far respirare Icardi, ma perché è un giocatore di pari livello».

