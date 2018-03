ARA PORCIS - RICHARD MEIER ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI DA 5 DONNE, SUBITO MOLLA IL SUO STUDIO DI ARCHITETTI: ‘SONO PROFONDAMENTE IMBARAZZATO’ - LE ACCUSE: SI SPOGLIAVA NUDO DAVANTI ALLE SUE ASSISTENTI, HA ‘GIOCHERELLATO CON IL TANGA’ DI UNA DIPENDENTE ALLA FESTA DI NATALE E NEGLI ANNI ’80 SPINSE UNA DESIGNER CON FORZA SUL LETTO

DAGONEWS

Richard Meier, archistar di fama mondiale, è stato accusato da 5 donne di molestie sessuali, e nell’arco di mezz’ora dall’uscita dell’articolo del New York Times ha annunciato di aver preso un’aspettativa di sei mesi dallo studio di architetti che porta il suo nome, che a 83 anni e in questo clima infuocato è l’equivalente di un addio per sempre alla professione.

richard meier ara pacis

Meier fu il più giovane architetto a ricevere l’ambito Pritzker Prize e ha firmato, tra le molte opere, il Getty Center a Los Angeles, l’Ara Pacis di Roma, il Museo di Arte Contemporanea di Barcellona.

“Sono profondamente imbarazzato e scosso dalle accuse di svariate donne che sono state offese dalle mie parole e azioni. Anche se il mio ricordo di quegli episodi può essere diverso, mi scuso sinceramente con chiunque io abbia offeso con il mio comportamento”

richard meier

Solo un mese fa Meier aveva creato una borsa di studio in suo nome alla facoltà di architettura della Cornell University per celebrare i suoi 55 anni di carriera, con l’obiettivo di “selezionare e premiare le donne più talentuose”.

Questo, più il movimento #metoo ha spinto le donne, quattro delle quali hanno lavorato con lui, a farsi avanti con il Times. Due dicono di essere state convocate nel suo appartamento e di averlo visto spogliarsi davanti a loro, circostanza confermata da vari ex collaboratori del suo studio. Un’altra racconta che Meier ha giocherellato con il suo tanga attraverso il vestito durante la festa di Natale dello studio, mentre una quarta sostiene che l’architetto le chiese di spogliarsi così da poterla fotografare.

richard meier ara pacis

Una quinta donna, una designer di mobili che non ha lavorato per lo studio, ha descritto un episodio avvenuto a Los Angeles negli anni ’80: ‘Sono dovuta scappare da casa sua dopo che mi aveva spinto con forza su un letto’.

richard meier getty center los angeles MEIER Meier x immagine chiesa meier a roma getty center los angeles museo di arte contemporanea di barcellona