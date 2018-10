CAFONALINO - A ROMA MOSTRA-CELEBRAZIONE PER PIERO TOSI, UNO DEI PIU’ GRANDI COSTUMISTI ITALIANI - IN ESPOSIZIONE ABITI, FOTO E VIDEO CHE TESTIMONIANO L'OPERA DEL MAESTRO 91ENNE, PREMIO OSCAR ALLA CARRIERA - DA GIANCARLO GIANNINI A FRANCA VALERI, DA ENNIO FANTASTICHINI A MARISA LAURITO, ECCO CHI C’ERA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - Roma”

mostra in onore di piero tosi (1)

Prove tecniche di red carpet al Palazzo delle Esposizioni. Con la Festa del Cinema alle porte, in via Nazionale si celebra un maestro italiano della bellezza: Piero Tosi, il grande creatore di costumi per la settima arte osservato da vicino negli anni (dal 1988 al 2016) della collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale.

La mostra allestita al piano alto del museo (foto e video), ha portato direttamente nel cuore della scuola di cinema di via Tuscolana ben settecento visitatori l' altra sera, tra cui molti protagonisti del settore, mescolati a volti noti e notissimi, e professionisti dell' arte di vestire i sogni.

mostra in onore di piero tosi (10)

Tra loro c' è Maurizio Millenotti, firma importante e oggi coordinatore del Corso di Costume al Csc, più i colleghi costumisti Giovanna Arena (già «braccio destro» di Tosi), Andrea Sorrentino (ex allievo e autore di uno dei quattro abiti in esposizione), Luca Costigliolo. A fare gli onori di casa, il presidente di Palaexpo Cesare Pietroiusti e Felice Laudadio, presidente della Fondazione Csc. Lunga sfilata di attori, ognuno con un ricordo o una curiosità legati al maestro che ha lasciato la sua impronta in capolavori come «Il Gattopardo», prima di dedicarsi all' insegnamento: da Giancarlo Giannini a Franca Valeri, da Ennio Fantastichini a Marisa Laurito, Stefania Rocca, Enrico Lo Verso, Milena Vukotic, Greta Scarano, Barbara Bouchet.

