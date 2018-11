17 nov 2018 15:34

DAVID HOCKNEY DA RECORD: È L'ARTISTA VIVENTE PIÙ PAGATO AL MONDO - IL SUO “PORTRAIT OF AN ARTIST”, UNA TELA DI 2,13 METRI PER 3,05 METRI, E’ STATA VENDUTA ALL’ASTA DA “CHRISTIE’S” A NEW YORK PER PIU’ DI 90 MILIONI DI DOLLARI - A COMPRARE L’OPERA, UN ANONIMO MILIARDARIO