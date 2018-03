IL DIES IRAN DELL’ARTE - SARA' CONTENTO TRUMP! IL LOUVRE È SBARCATO A TEHERAN: 52 OPERE IN MOSTRA AL MUSEO NAZIONALE - L'INIZIATIVA FA PARTE DELLA STRATEGIA DIPLOMATICA DI MACRON - “NELL'OCEANO SPESSO TUMULTUOSO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, LA DIPLOMAZIA CULTURALE È UN FARO”. TRADUZIONE: PER FARE AFFARI, VALE TUTTO, ANCHE IL LOUVRE - VIDEO

ANDREA BRENTA per Italia Oggi

Il Louvre è sbarcato a Teheran. È la prima volta che un museo occidentale organizza una mostra in Iran. Ed è la prima volta che il Louvre può mostrare il suo nome, in grande, sulla facciata di un palazzo iraniano.

Fino al prossimo 8 giugno al Museo nazionale dell' Iran il più famoso museo del mondo racconta la storia della nascita e della formazione delle sue collezioni. Le 52 opere in mostra (tra cui la Minerva d' Orsay, un busto egiziano, una tela di Corot, un disegno di Rembrandt e un angelo della tomba di Francesco II) sono state tutte selezionate da Parigi: Teheran non ha infatti posto alcuna condizione sulle epoche né sugli stili. E, anche se fosse stato il caso, il Louvre non avrebbe ceduto.

«I capolavori del Louvre attireranno tanta gente, ne sono sicuro», dichiara a Le Figaro Jibreel Nokandeh, direttore del Museo nazionale. In effetti, dal 6 marzo l' istituzione, che accoglie in media 700 visitatori al giorno, ha visto quadruplicare le presenze, con file che si allungano ogni giorno di più.

La maggior parte dei visitatori probabilmente ignora che l' edificio è stato costruito ottant' anni fa proprio da un francese, l' archeologo André Godard, al quale si deve l' organizzazione degli scavi a Persepoli e Isfahan e il restauro di diversi monumenti. E proprio l' Iran, che aveva affidato alla Francia, nel 1895, il monopolio delle ricerche archeologiche, è uno dei paesi meglio rappresentati nelle collezioni dei dipartimenti di antichità orientali e arte islamica del Louvre.

Sebbene la Repubblica islamica eserciti tuttora un controllo pignolo e politico, la cooperazione tra le due istituzioni museali non sarebbe stata possibile senza l' arrivo al potere, nel 2013, del presidente Hassan Rohani e l' accordo sul nucleare iraniano nel 2015. E «nell' oceano spesso tumultuoso delle relazioni internazionali», ha detto il ministro francese degli affari esteri Jean-Yves Le Drian, «la diplomazia culturale è un faro».

Anche se non sempre è sufficiente. Il clima politico resta incerto e la società iraniana è sottoposta a un perenne esercizio di equilibrismo, tra i margini di libertà concessi e i regolari avvertimenti. Una situazione espressa perfettamente dal modo di portare il velo.

Se tra le più donne giovani esso scivola ostentatamente all' indietro, le donne in nero incarnano l' adesione totale al sistema. Il 5 marzo scorso, durante l' inaugurazione della mostra, le conservatrici del Louvre hanno pensato bene di coprirsi il capo.

