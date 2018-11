DIPINGERE IL CIELO – UN TRIPUDIO DI COLORI ED ESPLOSIONI HA ANIMATO IL CIELO SOPRA FIRENZE PER CELEBRARE L’INAUGURAZIONE AGLI UFFIZI DELLA MOSTRA DELL’ARTISTA CINESE CAI GUO-QIANG – LO SPETTACOLO PIROTECNICO ‘FLOWERS IN THE SKY’ È STATO FIRMATO DALLO STESSO ARTISTA CHE SI È ISPIRATO ALLA PRIMAVERA DI BOTTICELLI (VIDEO)

A Firenze, il 20 novembre 2018, gli Uffizi inaugureranno la mostra dell’artista cinese Cai Guo-Qiang (Quanzhou, 1957), celebrata con uno spettacolo pirotecnico a firma dello stesso artista.

Si intitola Flowers in the Sky il tripudio di colori e di esplosioni realizzati in collaborazione con il Comune della durata di circa 10 minuti e ispirati alla Primavera di Botticelli che hanno solcato l’atmosfera il 18 novembre 2018. Un preludio e sei atti che si sono susseguiti nel cielo terso e azzurro del pomeriggio fiorentino, a beneficio di tutti i cittadini e dei tantissimi turisti che affollano ogni giorno la città.

“Nei momenti d’esplosione potremmo immaginare di trovarci in un caos primitivo. Il passato e il presente si incontrano e le persone si accorgeranno profondamente del senso del tempo e dello spazio e si connetteranno con l’energia eterna e invisibile dell’Universo. La ricchezza della collezione degli Uffizi sembra traboccare dalle sue mura e fondersi con la città che la nutre.

Si possono vedere i fiori nell’aria da tutte le parti della città e sentire realmente l’eccellenza e lo spirito delle opere d’arte dei nostri antenati”, ha raccontato l’artista che ha inoltre creato un rotolo di 24m di polvere da sparo per lasciare traccia dello show in apparenza effimero, con un gesto – e un’opera – presto in mostra agli Uffizi nell’ambito di Flora Commedia di prossima inaugurazione, a riconferma del grande spettacolo dell’arte contemporanea che Firenze sta mettendo in scena da alcuni anni a questa parte. Ecco le immagini dell’evento.

