Laura Ghiandoni per "www.fanpage.it"

Quello che è successo il 5 ottobre a Londra per opera dell'artista Banksy durante l'asta di Sotheby's non è un fake."Girl with balloon" avrebbe dovuto distruggersi completamente e per dimostrarlo l'autore ha pubblicato un video nel suo sito web in cui mostra come la distruzione dell'opera milionaria "Girl with Balloon" era un progetto che prevedeva la completa distruzione del lavoro tramite un marchingegno che, durante l'asta Sotheby's, non ha funzionato alla perfezione tagliando in striscioline solo metà del quadro.

Nel video intitolato "Shred the Love. The director's Cut", cioè "Distruggi l'amore. Il taglio del direttore", Banksy mostra se stesso mentre costruisce il meccanismo simile a quelli usati per tritare la carta e il momento in cui lo inserisce nella cornice.

Il video prosegue con un montaggio delle riprese di ciò che è avvenuto durante l'asta, ogni passo dell'operazione è resa nota. È reso visibile anche il telecomando che ha avviato il meccanismo e l'opera che si è distrutta parzialmente sotto gli occhi di tutti.

Nell'ultima parte del video l'artista mostra come il meccanismo abbia distrutto in striscioline un'altra copia dell'opera nel suo studio, che doveva essere un test per realizzare successivamente l'impresa. Una scritta appare nel film per indicare: "Durante le prove ha sempre funzionato…" riferendosi al meccanismo trita documenti.

Dopo il grande shock vissuto dalla casa d'aste il 5 ottobre, in cui l'opera battuta per circa un milione di sterline si è autodistrutta a metà davanti alla folla presente all'asta, il lavoro non ha però perso il valore pattuito ed è stato comunque venduto allo stesso prezzo e allo stesso compratore con il nuovo nome di "Love is in the bin" letteralmente "L'amore è nel bidone".

Molti altri collezionisti di Banksy si sono chiesti di conseguenza se non fosse solo un operazione compiuta dal grande artista, stratega del mondo dell'arte, per aumentare il valore delle opere.

Un emulatore inglese pochi giorni dopo ha perfino fatto a striscioline a mano con un taglierino, una rara copia precedentemente acquistata di "Girl with Balloon" sperando di raddoppiarne il valore e invece ha perso l'intero importo pagato di 40000 sterline.

L'artista Banksy, di cui non si conosce ancora l'identità, è uno dei maggiori esponenti della street art del mondo. Tra le tematiche sociali che affronta nei suo lavori c'è la lotta contro la mercificazione dell'arte.

